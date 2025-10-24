Текущая цена AUSSIE BAG WORKERS сегодня составляет 0,00001303 USD. Следите за обновлениями цены AUSBAGWORK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AUSBAGWORK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AUSSIE BAG WORKERS сегодня составляет 0,00001303 USD. Следите за обновлениями цены AUSBAGWORK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AUSBAGWORK прямо сейчас на MEXC.

Цена AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Текущая цена 1 AUSBAGWORK в USD:

--
----
-8,90%1D
График цены AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) в реальном времени
Информация о ценах AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) (USD)

$ 0,00001238
$ 0,00001432
$ 0,00001238
$ 0,00001432
$ 0,00102885
$ 0,00001238
-0,15%

-8,98%

-14,72%

-14,72%

Текущая цена AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) составляет $0,00001303. За последние 24 часа AUSBAGWORK торговался в диапазоне от $ 0,00001238 до $ 0,00001432, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AUSBAGWORK за все время составляет $ 0,00102885, а минимальная – $ 0,00001238.

Что касается краткосрочной динамики, AUSBAGWORK изменился на -0,15% за последний час, на -8,98% за 24 часа и на -14,72% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Текущая рыночная капитализация AUSSIE BAG WORKERS составляет $ 13,03K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение AUSBAGWORK составляет 999,60M, а общее предложение – 999596878.076071. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13,03K.

История цен AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) в USD

За сегодня изменение цены AUSSIE BAG WORKERS на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AUSSIE BAG WORKERS на USD составило $ -0,0000125103.
За последние 60 дней изменение цены AUSSIE BAG WORKERS на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AUSSIE BAG WORKERS на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-8,98%
30 дней$ -0,0000125103-96,01%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

AUSSIE BAG WORKERS

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены AUSSIE BAG WORKERS (USD)

Сколько будет стоить AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AUSSIE BAG WORKERS.

Проверьте прогноз цены AUSSIE BAG WORKERS!

AUSBAGWORK на местную валюту

Токеномика AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Понимание токеномики AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AUSBAGWORK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Сколько стоит AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) на сегодня?
Актуальная цена AUSBAGWORK в USD – 0,00001303 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AUSBAGWORK в USD?
Текущая цена AUSBAGWORK в USD составляет $ 0,00001303. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AUSSIE BAG WORKERS?
Рыночная капитализация AUSBAGWORK составляет $ 13,03K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AUSBAGWORK?
Циркулирующее предложение AUSBAGWORK составляет 999,60M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AUSBAGWORK?
AUSBAGWORK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00102885 USD.
Какова была минимальная цена AUSBAGWORK за все время (ATL)?
AUSBAGWORK достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001238 USD.
Каков объем торгов AUSBAGWORK?
Объем торгов за последние 24 часа для AUSBAGWORK составляет -- USD.
Вырастет ли AUSBAGWORK в цене в этом году?
AUSBAGWORK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AUSBAGWORK для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

