assteroid, one of a kind shape orbiting in the Solar System, has been a widely used meme for over a decade. From smashing the icy cold giant twice billions of years ago to constant news reports of a potential to hit the Earth - the little hot rock has one kind of a job. Its name, bringing up the smile on everyone's face, from a mix of intended mispronunciation and human immaturity has cemented its place in the internet culture.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Assteroid (ASSTEROID) Сколько стоит Assteroid (ASSTEROID) на сегодня? Актуальная цена ASSTEROID в USD – 0,00219505 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена ASSTEROID в USD? $ 0,00219505 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена ASSTEROID в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Assteroid? Рыночная капитализация ASSTEROID составляет $ 219,51K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение ASSTEROID? Циркулирующее предложение ASSTEROID составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) ASSTEROID? ASSTEROID достиг максимальной цены (ATH) в 0,00295353 USD . Какова была минимальная цена ASSTEROID за все время (ATL)? ASSTEROID достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов ASSTEROID? Объем торгов за последние 24 часа для ASSTEROID составляет -- USD . Вырастет ли ASSTEROID в цене в этом году? ASSTEROID может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ASSTEROID для более подробного анализа.

