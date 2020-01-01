Токеномика ArGoApp (ARGO) Откройте для себя ключевую информацию о ArGoApp (ARGO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен ArGoApp (ARGO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ArGoApp (ARGO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 74,87K $ 74,87K $ 74,87K Общее предложение: $ 65,54M $ 65,54M $ 65,54M Оборотное предложение: $ 17,62M $ 17,62M $ 17,62M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 278,55K $ 278,55K $ 278,55K Исторический максимум: $ 0,576267 $ 0,576267 $ 0,576267 Исторический минимум: $ 0,00256598 $ 0,00256598 $ 0,00256598 Текущая цена: $ 0,00424991 $ 0,00424991 $ 0,00424991 Узнайте больше о цене ArGoApp (ARGO)

Токеномика ArGoApp (ARGO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ArGoApp (ARGO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ARGO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ARGO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARGO, изучите текущую цену ARGO!

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