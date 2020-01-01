Токеномика ArcadiaOS (ARCOS)

Токеномика ArcadiaOS (ARCOS)

Откройте для себя ключевую информацию о ArcadiaOS (ARCOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ArcadiaOS (ARCOS)

Arcadia is designed to empower developers and creators to build and deploy Web3 and Web2 game prototypes seamlessly. By leveraging AI-powered agents, the platform streamlines asset creation, game prototyping, and eventual deployment. Built on Ethereum, Arcadia ensures robust security, interoperability, and access to a vibrant ecosystem of decentralized applications, enabling users to make Web3 game development accessible, efficient, and scalable for everyone.

Официальный сайт:
https://arcadiaos.ai/
Whitepaper:
https://docs.arcadiaos.ai/

Токеномика и анализ цен ArcadiaOS (ARCOS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ArcadiaOS (ARCOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 807,25K
$ 807,25K$ 807,25K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 807,25K
$ 807,25K$ 807,25K
Исторический максимум:
$ 0,00237947
$ 0,00237947$ 0,00237947
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00080739
$ 0,00080739$ 0,00080739

Токеномика ArcadiaOS (ARCOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ArcadiaOS (ARCOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ARCOS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ARCOS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ARCOS, изучите текущую цену ARCOS!

Прогноз цены ARCOS

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.