Текущая цена ANT COLONY сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены ANTS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ANTS прямо сейчас на MEXC.

Цена ANT COLONY (ANTS)

Не в листинге

Текущая цена 1 ANTS в USD:

--
----
+1.90%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены ANT COLONY (ANTS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:32:21 (UTC+8)

Информация о ценах ANT COLONY (ANTS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0019544
$ 0.0019544$ 0.0019544

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.95%

-14.87%

-14.87%

Текущая цена ANT COLONY (ANTS) составляет --. За последние 24 часа ANTS торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ANTS за все время составляет $ 0.0019544, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, ANTS изменился на -- за последний час, на +1.95% за 24 часа и на -14.87% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация ANT COLONY (ANTS)

$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K

--
----

$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K

999.10M
999.10M 999.10M

999,102,187.620795
999,102,187.620795 999,102,187.620795

Текущая рыночная капитализация ANT COLONY составляет $ 13.85K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ANTS составляет 999.10M, а общее предложение – 999102187.620795. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 13.85K.

История цен ANT COLONY (ANTS) в USD

За сегодня изменение цены ANT COLONY на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ANT COLONY на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ANT COLONY на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ANT COLONY на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1.95%
30 дней$ 0-25.48%
60 дней$ 0-35.97%
90 дней$ 0--

Что такое ANT COLONY (ANTS)

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

Источник ANT COLONY (ANTS)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены ANT COLONY (USD)

Сколько будет стоить ANT COLONY (ANTS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ANT COLONY (ANTS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ANT COLONY.

Проверьте прогноз цены ANT COLONY!

ANTS на местную валюту

Токеномика ANT COLONY (ANTS)

Понимание токеномики ANT COLONY (ANTS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ANTS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ANT COLONY (ANTS)

Сколько стоит ANT COLONY (ANTS) на сегодня?
Актуальная цена ANTS в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ANTS в USD?
Текущая цена ANTS в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация ANT COLONY?
Рыночная капитализация ANTS составляет $ 13.85K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ANTS?
Циркулирующее предложение ANTS составляет 999.10M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ANTS?
ANTS достиг максимальной цены (ATH) в 0.0019544 USD.
Какова была минимальная цена ANTS за все время (ATL)?
ANTS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов ANTS?
Объем торгов за последние 24 часа для ANTS составляет -- USD.
Вырастет ли ANTS в цене в этом году?
ANTS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ANTS для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии ANT COLONY (ANTS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.