Токеномика ANGRYGUY (ANGRYGUY) Откройте для себя ключевую информацию о ANGRYGUY (ANGRYGUY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ANGRYGUY (ANGRYGUY) ANGRYGUY is a meme-based cryptocurrency designed to bring humor and utility to the blockchain. Born from the frustration of everyday life, ANGRYGUY channels those feelings into a fun and engaging community-driven token. Its purpose is to entertain while also fostering a sense of empowerment for holders. Whether you're holding ANGRYGUY as a playful investment or part of a larger movement, it brings together meme culture and cryptocurrency to create an ecosystem where anger turns into opportunity. Holders can unlock rewards, exclusive content, and a space for venting in a light-hearted way. Официальный сайт: https://angryguy.io Купить ANGRYGUY сейчас!

Токеномика и анализ цен ANGRYGUY (ANGRYGUY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ANGRYGUY (ANGRYGUY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 9,68K $ 9,68K $ 9,68K Общее предложение: $ 997,51M $ 997,51M $ 997,51M Оборотное предложение: $ 997,51M $ 997,51M $ 997,51M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,68K $ 9,68K $ 9,68K Исторический максимум: $ 0,00290695 $ 0,00290695 $ 0,00290695 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ANGRYGUY (ANGRYGUY)

Токеномика ANGRYGUY (ANGRYGUY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ANGRYGUY (ANGRYGUY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ANGRYGUY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ANGRYGUY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ANGRYGUY, изучите текущую цену ANGRYGUY!

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