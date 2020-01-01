Токеномика AMPLY (AMPLY) Откройте для себя ключевую информацию о AMPLY (AMPLY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о AMPLY (AMPLY) Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time. Официальный сайт: https://amply.finance/ Whitepaper: https://docs.amply.finance/ Купить AMPLY сейчас!

Токеномика и анализ цен AMPLY (AMPLY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AMPLY (AMPLY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,43K $ 3,43K $ 3,43K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 3,61M $ 3,61M $ 3,61M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 949,97K $ 949,97K $ 949,97K Исторический максимум: $ 0,116769 $ 0,116769 $ 0,116769 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00094839 $ 0,00094839 $ 0,00094839 Узнайте больше о цене AMPLY (AMPLY)

Токеномика AMPLY (AMPLY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AMPLY (AMPLY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AMPLY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AMPLY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AMPLY, изучите текущую цену AMPLY!

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