Токеномика Alpha Quark (AQT) Откройте для себя ключевую информацию о Alpha Quark (AQT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Alpha Quark (AQT) Alpha Quark is a marketplace where users can buy or sell tokenized intellectual property assets. Even though intellectual property is one of the most valuable assets, only limited players could have had access to it. Alpha Quark will enable people to have access to intellectual property. Официальный сайт: https://alphaquark.io/ Купить AQT сейчас!

Токеномика и анализ цен Alpha Quark (AQT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Alpha Quark (AQT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 24,38M $ 24,38M $ 24,38M Общее предложение: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M Оборотное предложение: $ 26,81M $ 26,81M $ 26,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,28M $ 27,28M $ 27,28M Исторический максимум: $ 15,37 $ 15,37 $ 15,37 Исторический минимум: $ 0,617773 $ 0,617773 $ 0,617773 Текущая цена: $ 0,909501 $ 0,909501 $ 0,909501 Узнайте больше о цене Alpha Quark (AQT)

Токеномика Alpha Quark (AQT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Alpha Quark (AQT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AQT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AQT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AQT, изучите текущую цену AQT!

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