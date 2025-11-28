Токеномика Rizenet Token (RIZE)

Токеномика Rizenet Token (RIZE)

Откройте для себя ключевую информацию о Rizenet Token (RIZE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:46:56 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Rizenet Token (RIZE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Rizenet Token (RIZE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 11,16M
$ 11,16M
Общее предложение:
$ 5,00B
$ 5,00B
Оборотное предложение:
$ 971,10M
$ 971,10M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 57,45M
$ 57,45M
Исторический максимум:
$ 0,095
$ 0,095
Исторический минимум:
$ 0,009237460403264069
$ 0,009237460403264069
Текущая цена:
$ 0,01149
$ 0,01149

Информация о Rizenet Token (RIZE)

T-RIZE – это платформа институционального уровня для токенизации активов реального мира (RWA). Она поддерживает доступ к высококачественным активам, связываясь с регулируемыми дистрибьюторами, и включает в себя децентрализованное машинное обучение с сохранением конфиденциальности для содействия в проведении комплексной проверки, анализа рисков и оценки.

Официальный сайт:
https://www.t-rize.io/
Whitepaper:
https://storage.googleapis.com/white-paper/RIZE_Utility_Token_White_Paper.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9F1E8F87c6321b84baD7DDa7DfB86D5115A47605

Токеномика Rizenet Token (RIZE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Rizenet Token (RIZE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов RIZE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов RIZE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой RIZE, изучите текущую цену RIZE!

Как купить RIZE

Заинтересованы в добавлении Rizenet Token (RIZE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки RIZE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Rizenet Token (RIZE)

Анализ истории цены RIZE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены RIZE

Хотите узнать, куда может двигаться RIZE? Наша страница прогноза цены RIZE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

