T-RIZE – это платформа институционального уровня для токенизации активов реального мира (RWA). Она поддерживает доступ к высококачественным активам, связываясь с регулируемыми дистрибьюторами, и включает в себя децентрализованное машинное обучение с сохранением конфиденциальности для содействия в проведении комплексной проверки, анализа рисков и оценки.