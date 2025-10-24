Текущая цена Alpaca сегодня составляет 0,0001564 USD. Следите за обновлениями цены ALPACA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ALPACA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Alpaca сегодня составляет 0,0001564 USD. Следите за обновлениями цены ALPACA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены ALPACA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Alpaca

Цена Alpaca (ALPACA)

Не в листинге

Текущая цена 1 ALPACA в USD:

$0,00015641
+0,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Alpaca (ALPACA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:20:06 (UTC+8)

Информация о ценах Alpaca (ALPACA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00014749
Мин 24Ч
$ 0,00015751
Макс 24Ч

$ 0,00014749
$ 0,00015751
$ 0,00553708
$ 0,00003789
-0,14%

+0,19%

+2,36%

+2,36%

Текущая цена Alpaca (ALPACA) составляет $0,0001564. За последние 24 часа ALPACA торговался в диапазоне от $ 0,00014749 до $ 0,00015751, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена ALPACA за все время составляет $ 0,00553708, а минимальная – $ 0,00003789.

Что касается краткосрочной динамики, ALPACA изменился на -0,14% за последний час, на +0,19% за 24 часа и на +2,36% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Alpaca (ALPACA)

$ 150,48K
--
$ 150,48K
962,11M
962 106 040,601821
Текущая рыночная капитализация Alpaca составляет $ 150,48K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение ALPACA составляет 962,11M, а общее предложение – 962106040.601821. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 150,48K.

История цен Alpaca (ALPACA) в USD

За сегодня изменение цены Alpaca на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Alpaca на USD составило $ +0,0000446001.
За последние 60 дней изменение цены Alpaca на USD составило $ -0,0000817809.
За последние 90 дней изменение цены Alpaca на USD составило $ +0,0000976328828638093.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,19%
30 дней$ +0,0000446001+28,52%
60 дней$ -0,0000817809-52,28%
90 дней$ +0,0000976328828638093+166,14%

Что такое Alpaca (ALPACA)

Alpaca is The Bitcoin Mascot

The symbol of resistance

Early on in Bitcoin's lifespan, people needed to recognize that it would be viable as a long-lasting and legitimate currency, and the alpaca socks proved that it could be by being one of the first purchasable items. As a result, the alpaca became a sign of acceptance by the community that Bitcoin could be used for acquiring everyday items, proving its capabilities as a leading form of currency for the future. To many people who still praise the unofficial mascot, this is what the symbol of the alpaca means behind all the goofy faces and smiles.

Источник Alpaca (ALPACA)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Alpaca (USD)

Сколько будет стоить Alpaca (ALPACA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Alpaca (ALPACA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Alpaca.

Проверьте прогноз цены Alpaca!

ALPACA на местную валюту

Токеномика Alpaca (ALPACA)

Понимание токеномики Alpaca (ALPACA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена ALPACA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Alpaca (ALPACA)

Сколько стоит Alpaca (ALPACA) на сегодня?
Актуальная цена ALPACA в USD – 0,0001564 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена ALPACA в USD?
Текущая цена ALPACA в USD составляет $ 0,0001564. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Alpaca?
Рыночная капитализация ALPACA составляет $ 150,48K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение ALPACA?
Циркулирующее предложение ALPACA составляет 962,11M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) ALPACA?
ALPACA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00553708 USD.
Какова была минимальная цена ALPACA за все время (ATL)?
ALPACA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00003789 USD.
Каков объем торгов ALPACA?
Объем торгов за последние 24 часа для ALPACA составляет -- USD.
Вырастет ли ALPACA в цене в этом году?
ALPACA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены ALPACA для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Alpaca (ALPACA)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.