Токеномика ALP (ALP) Откройте для себя ключевую информацию о ALP (ALP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ALP (ALP) ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world. As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP. Официальный сайт: https://alponsol.com/ Купить ALP сейчас!

Токеномика и анализ цен ALP (ALP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALP (ALP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 35,08K $ 35,08K $ 35,08K Общее предложение: $ 816,37M $ 816,37M $ 816,37M Оборотное предложение: $ 816,37M $ 816,37M $ 816,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 35,08K $ 35,08K $ 35,08K Исторический максимум: $ 0,00927438 $ 0,00927438 $ 0,00927438 Исторический минимум: $ 0,00003663 $ 0,00003663 $ 0,00003663 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене ALP (ALP)

Токеномика ALP (ALP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ALP (ALP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ALP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ALP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALP, изучите текущую цену ALP!

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