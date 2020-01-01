Токеномика ALP (ALP)
Информация о ALP (ALP)
ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world.
As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP.
Токеномика и анализ цен ALP (ALP)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALP (ALP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика ALP (ALP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики ALP (ALP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов ALP, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов ALP.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALP, изучите текущую цену ALP!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.