Токеномика ALP (ALP)

Токеномика ALP (ALP)

Откройте для себя ключевую информацию о ALP (ALP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ALP (ALP)

ALP Coin is a community-driven parody memecoin built on the Solana blockchain, capturing the spirit of individuality and freedom. Designed to symbolize a movement of bold, independent-minded enthusiasts, ALP Coin represents the passion of those who value personal freedom, resilience, and unconventional thinking. With a playful nod to the nicotine-loving, thrill-seeking, and spirited personalities, ALP Coin embodies the ethos of "anti-woke" alternatives in the digital currency world.

As a token that celebrates the daring and autonomous, ALP Coin encourages like-minded individuals to join a decentralized community that celebrates risk, rugged individuality, and the principles of unrestricted expression. While unconnected to any particular organization or figure, ALP Coin brings together a global community of advocates for free thought and empowerment, united under the symbol of $ALP.

Официальный сайт:
https://alponsol.com/

Токеномика и анализ цен ALP (ALP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ALP (ALP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 35,08K
$ 35,08K$ 35,08K
Общее предложение:
$ 816,37M
$ 816,37M$ 816,37M
Оборотное предложение:
$ 816,37M
$ 816,37M$ 816,37M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 35,08K
$ 35,08K$ 35,08K
Исторический максимум:
$ 0,00927438
$ 0,00927438$ 0,00927438
Исторический минимум:
$ 0,00003663
$ 0,00003663$ 0,00003663
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика ALP (ALP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ALP (ALP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ALP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ALP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ALP, изучите текущую цену ALP!

Прогноз цены ALP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.