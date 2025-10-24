Что такое AiTradeusMaximus (AIM)

AIM (AITradeus Maximus) is a next-generation AI-powered cryptocurrency trading protocol designed to automate and optimize trading across volatile markets. It fuses large language model intelligence with strategic tokenomics to create a sustainable, profit-sharing ecosystem. In a market driven by emotion and noise, AIM replaces guesswork with precision. Our ensemble of LLMs — including GPT, Claude, and more — continuously analyzes market data, news, sentiment, and on-chain activity to generate real-time trading decisions. The system is fully autonomous, operating without human intervention, and supports multiple portfolio strategies such as momentum, mean reversion, and arbitrage. All trading profits are logged transparently and partially redistributed to $AIM token holders.

Прогноз цены AiTradeusMaximus (USD)

Сколько будет стоить AiTradeusMaximus (AIM) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AiTradeusMaximus (AIM) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AiTradeusMaximus.

AIM на местную валюту

Токеномика AiTradeusMaximus (AIM)

Понимание токеномики AiTradeusMaximus (AIM) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AIM прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AiTradeusMaximus (AIM) Сколько стоит AiTradeusMaximus (AIM) на сегодня? Актуальная цена AIM в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AIM в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AIM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AiTradeusMaximus? Рыночная капитализация AIM составляет $ 57,32K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AIM? Циркулирующее предложение AIM составляет 700,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AIM? AIM достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена AIM за все время (ATL)? AIM достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов AIM? Объем торгов за последние 24 часа для AIM составляет -- USD . Вырастет ли AIM в цене в этом году? AIM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIM для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии AiTradeusMaximus (AIM)