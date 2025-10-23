Что такое Aircoin (AIRCOIN)

The Aircoin memecoin was born from a viral Twitter post from March, 2014 which proclaimed the following: Evolution: 1. Aircoin 2. Fartcoin 3. Artcoin Aircoin was launched in August, 2025 and CTO'd twice, with the second CTO team bringing vast experience and expertise to the project. The team includes industry veterans and visual arts professionals. Aircoin is destined for greatness as a premier memecoin on the BONK.fun platform.

Источник Aircoin (AIRCOIN) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Aircoin (USD)

AIRCOIN на местную валюту

Токеномика Aircoin (AIRCOIN)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Aircoin (AIRCOIN) Сколько стоит Aircoin (AIRCOIN) на сегодня? Актуальная цена AIRCOIN в USD – 0,0016732 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AIRCOIN в USD? $ 0,0016732 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AIRCOIN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Aircoin? Рыночная капитализация AIRCOIN составляет $ 1,67M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AIRCOIN? Циркулирующее предложение AIRCOIN составляет 998,50M USD . Какова была максимальная цена (ATH) AIRCOIN? AIRCOIN достиг максимальной цены (ATH) в 0,00257008 USD . Какова была минимальная цена AIRCOIN за все время (ATL)? AIRCOIN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов AIRCOIN? Объем торгов за последние 24 часа для AIRCOIN составляет -- USD . Вырастет ли AIRCOIN в цене в этом году? AIRCOIN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AIRCOIN для более подробного анализа.

