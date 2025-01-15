Цена AGENTSYS AI (AGSYS)
Текущая цена AGENTSYS AI (AGSYS) сегодня составляет 0.00012253 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 12.25K USD. Цена AGSYS к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка AGENTSYS AI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 82.43 USD
- Изменение цены AGENTSYS AI в течение дня составляет +0.97%
- Оборотное предложение составляет 100.00M USD
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За сегодня изменение цены AGENTSYS AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены AGENTSYS AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены AGENTSYS AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены AGENTSYS AI на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.97%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен AGENTSYS AI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.74%
+0.97%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Agentsys is a user-friendly blockchain-based platform that facilitates the creation and deployment of AI agents and tokens without requiring extensive coding expertise. The platform includes an intuitive mini app for portfolio tracking, trading, and AI integration, while employing a 5% fee structure for newly launched tokens. By staking the native $AGSYS token, participants can earn revenue share from platform activity, encouraging a collaborative ecosystem for developers, traders, and investors. The project aims to simplify access to AI-driven solutions and token launches, fostering a sustainable environment for ongoing growth.
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