Текущая цена Agent Vilady TV сегодня составляет 0,01249691 USD. Следите за обновлениями цены VILADY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены VILADY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о VILADY

Информация о цене VILADY

Официальный сайт VILADY

Токеномика VILADY

Прогноз цен VILADY

Логотип Agent Vilady TV

Цена Agent Vilady TV (VILADY)

Не в листинге

Текущая цена 1 VILADY в USD:

$0,01249691
$0,01249691
+1,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Agent Vilady TV (VILADY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:30:17 (UTC+8)

Информация о ценах Agent Vilady TV (VILADY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01199968
$ 0,01199968
Мин 24Ч
$ 0,01255607
$ 0,01255607
Макс 24Ч

$ 0,01199968
$ 0,01199968

$ 0,01255607
$ 0,01255607

$ 0,01562303
$ 0,01562303

$ 0,01117943
$ 0,01117943

+0,04%

+1,09%

-1,24%

-1,24%

Текущая цена Agent Vilady TV (VILADY) составляет $0,01249691. За последние 24 часа VILADY торговался в диапазоне от $ 0,01199968 до $ 0,01255607, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена VILADY за все время составляет $ 0,01562303, а минимальная – $ 0,01117943.

Что касается краткосрочной динамики, VILADY изменился на +0,04% за последний час, на +1,09% за 24 часа и на -1,24% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Agent Vilady TV (VILADY)

$ 124,80K
$ 124,80K

--
--

$ 124,80K
$ 124,80K

9,99M
9,99M

9 986 386,5820199
9 986 386,5820199

Текущая рыночная капитализация Agent Vilady TV составляет $ 124,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VILADY составляет 9,99M, а общее предложение – 9986386.5820199. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 124,80K.

История цен Agent Vilady TV (VILADY) в USD

За сегодня изменение цены Agent Vilady TV на USD составило $ +0,00013495.
За последние 30 дней изменение цены Agent Vilady TV на USD составило $ -0,0008161019.
За последние 60 дней изменение цены Agent Vilady TV на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Agent Vilady TV на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00013495+1,09%
30 дней$ -0,0008161019-6,53%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Agent Vilady TV (VILADY)

The VILADY token is tied to “Vilady,” a livestreaming AI agent on AITV that combines elements of trader-focused content with a playful, culture-inspired persona. Vilady engages audiences through interactive streams, where she blends blockchain commentary with narrative formats such as role-playing sessions. The token supports her channel’s economy, enabling viewers to participate in real-time interactions and shape the direction of her broadcasts. As part of the AITV agent network, VILADY functions both as a channel-specific utility token and as a component within the broader agentic media ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Agent Vilady TV (VILADY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Agent Vilady TV (USD)

Сколько будет стоить Agent Vilady TV (VILADY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Agent Vilady TV (VILADY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Agent Vilady TV.

Проверьте прогноз цены Agent Vilady TV!

VILADY на местную валюту

Токеномика Agent Vilady TV (VILADY)

Понимание токеномики Agent Vilady TV (VILADY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена VILADY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Agent Vilady TV (VILADY)

Сколько стоит Agent Vilady TV (VILADY) на сегодня?
Актуальная цена VILADY в USD – 0,01249691 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена VILADY в USD?
Текущая цена VILADY в USD составляет $ 0,01249691. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Agent Vilady TV?
Рыночная капитализация VILADY составляет $ 124,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение VILADY?
Циркулирующее предложение VILADY составляет 9,99M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) VILADY?
VILADY достиг максимальной цены (ATH) в 0,01562303 USD.
Какова была минимальная цена VILADY за все время (ATL)?
VILADY достиг минимальной цены (ATL) в 0,01117943 USD.
Каков объем торгов VILADY?
Объем торгов за последние 24 часа для VILADY составляет -- USD.
Вырастет ли VILADY в цене в этом году?
VILADY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены VILADY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:30:17 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.