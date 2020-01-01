Токеномика Abi (ABI) Откройте для себя ключевую информацию о Abi (ABI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Abi (ABI) Abi is a project that brings a fresh perspective to the crypto. The core of the Abi project is a community-driven token that not only embraces the fun and energy of meme culture but also serves as a bridge between digital and real-world connections. Abi aims to bring people together across Web2 and Web3, making it accessible for newcomers and crypto enthusiasts alike to connect, share experiences, and celebrate the relationships that shape us. Официальный сайт: https://www.abicommunity.io Купить ABI сейчас!

Токеномика и анализ цен Abi (ABI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Abi (ABI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 20,31K $ 20,31K $ 20,31K Общее предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M Оборотное предложение: $ 999,94M $ 999,94M $ 999,94M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,31K $ 20,31K $ 20,31K Исторический максимум: $ 0,03882418 $ 0,03882418 $ 0,03882418 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Abi (ABI)

Токеномика Abi (ABI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Abi (ABI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ABI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ABI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ABI, изучите текущую цену ABI!

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