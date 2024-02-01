Токеномика Zypto (ZYPTO)

Токеномика Zypto (ZYPTO)

Откройте для себя ключевую информацию о Zypto (ZYPTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Zypto (ZYPTO)

$Zypto - нативный токен экосистемы Zypto, динамичного проекта, конкурирующего с гигантами индустрии криптовалют и платежей благодаря своим универсальным приложениям defi и cefi, платежным шлюзам, криптокартам и многому другому. Держатели криптовалюты получают возможность распределения доходов, эксклюзивные привилегии и многие другие преимущества.

Официальный сайт:
https://zypto.com
Whitepaper:
https://8x29ee.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2024/02/Zypto-White-Paper-Roadmap-v1.2.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7

Токеномика и анализ цен Zypto (ZYPTO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zypto (ZYPTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,84M
$ 4,84M$ 4,84M
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 896,46M
$ 896,46M$ 896,46M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,07
$ 0,07$ 0,07
Исторический минимум:
$ 0,004400196864171083
$ 0,004400196864171083$ 0,004400196864171083
Текущая цена:
$ 0,0054
$ 0,0054$ 0,0054

Токеномика Zypto (ZYPTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Zypto (ZYPTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZYPTO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZYPTO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZYPTO, изучите текущую цену ZYPTO!

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История цены Zypto (ZYPTO)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.