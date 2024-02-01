Токеномика Zypto (ZYPTO) Откройте для себя ключевую информацию о Zypto (ZYPTO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Zypto (ZYPTO) $Zypto - нативный токен экосистемы Zypto, динамичного проекта, конкурирующего с гигантами индустрии криптовалют и платежей благодаря своим универсальным приложениям defi и cefi, платежным шлюзам, криптокартам и многому другому. Держатели криптовалюты получают возможность распределения доходов, эксклюзивные привилегии и многие другие преимущества. Официальный сайт: https://zypto.com Whitepaper: https://8x29ee.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2024/02/Zypto-White-Paper-Roadmap-v1.2.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7a65cb87f596caf31a4932f074c59c0592be77d7 Купить ZYPTO сейчас!

Токеномика и анализ цен Zypto (ZYPTO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Zypto (ZYPTO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,84M $ 4,84M $ 4,84M Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 896,46M $ 896,46M $ 896,46M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,07 $ 0,07 $ 0,07 Исторический минимум: $ 0,004400196864171083 $ 0,004400196864171083 $ 0,004400196864171083 Текущая цена: $ 0,0054 $ 0,0054 $ 0,0054 Узнайте больше о цене Zypto (ZYPTO)

Токеномика Zypto (ZYPTO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Zypto (ZYPTO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZYPTO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZYPTO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZYPTO, изучите текущую цену ZYPTO!

Как купить ZYPTO Заинтересованы в добавлении Zypto (ZYPTO) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZYPTO, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить ZYPTO на MEXC прямо сейчас!

История цены Zypto (ZYPTO) Анализ истории цены ZYPTO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены ZYPTO прямо сейчас!

Прогноз цены ZYPTO Хотите узнать, куда может двигаться ZYPTO? Наша страница прогноза цены ZYPTO объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена ZYPTO прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!