Токеномика zkLink (ZKL)

Токеномика zkLink (ZKL)

Откройте для себя ключевую информацию о zkLink (ZKL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о zkLink (ZKL)

zkLink агрегирует и унифицирует ликвидность между блокчейнами второго уровня и блокчейнами первого уровня. zkLink предлагает два основных решения: zkLink Nova и zkLink X, использующие технологию нулевого знания для унификации доступа к ликвидности между подключенными блокчейнами и роллапами.

Официальный сайт:
https://zk.link/
Whitepaper:
https://docs.zk.link/docs/Introduction/
Обозреватель блоков:
https://explorer.zklink.io/

Токеномика и анализ цен zkLink (ZKL)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене zkLink (ZKL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,74M
$ 4,74M$ 4,74M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 302,70M
$ 302,70M$ 302,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,65M
$ 15,65M$ 15,65M
Исторический максимум:
$ 0,765
$ 0,765$ 0,765
Исторический минимум:
$ 0,015210655908752951
$ 0,015210655908752951$ 0,015210655908752951
Текущая цена:
$ 0,01565
$ 0,01565$ 0,01565

Токеномика zkLink (ZKL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики zkLink (ZKL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZKL, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZKL.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKL, изучите текущую цену ZKL!

Как купить ZKL

Заинтересованы в добавлении zkLink (ZKL) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки ZKL, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены zkLink (ZKL)

Анализ истории цены ZKL помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены ZKL

Хотите узнать, куда может двигаться ZKL? Наша страница прогноза цены ZKL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.