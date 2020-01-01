Токеномика zkLink (ZKL) Откройте для себя ключевую информацию о zkLink (ZKL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о zkLink (ZKL) zkLink агрегирует и унифицирует ликвидность между блокчейнами второго уровня и блокчейнами первого уровня. zkLink предлагает два основных решения: zkLink Nova и zkLink X, использующие технологию нулевого знания для унификации доступа к ликвидности между подключенными блокчейнами и роллапами. Официальный сайт: https://zk.link/ Whitepaper: https://docs.zk.link/docs/Introduction/ Обозреватель блоков: https://explorer.zklink.io/ Купить ZKL сейчас!

Токеномика и анализ цен zkLink (ZKL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене zkLink (ZKL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4,74M $ 4,74M $ 4,74M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 302,70M $ 302,70M $ 302,70M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 15,65M $ 15,65M $ 15,65M Исторический максимум: $ 0,765 $ 0,765 $ 0,765 Исторический минимум: $ 0,015210655908752951 $ 0,015210655908752951 $ 0,015210655908752951 Текущая цена: $ 0,01565 $ 0,01565 $ 0,01565 Узнайте больше о цене zkLink (ZKL)

Токеномика zkLink (ZKL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики zkLink (ZKL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZKL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZKL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZKL, изучите текущую цену ZKL!

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