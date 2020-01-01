Токеномика ZAYA AI (ZAI) Откройте для себя ключевую информацию о ZAYA AI (ZAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о ZAYA AI (ZAI) ZayaAI – это новаторская экосистема, направленная на борьбу с раковыми заболеваниями путем использования новейших технологий Al и медицинских скрининговых процедур для раннего обнаружения, профилактики и лечения. Экосистема состоит из трех взаимосвязанных бизнес-подразделений: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic и Zaya Pathology Lab. Эти подразделения работают слаженно, предоставляя широкий спектр медицинских услуг пациентам, врачам, больницам, медицинским клиникам, патологоанатомическим лабораториям, фармацевтическим компаниям и научно-исследовательским институтам. В основном эти услуги будут доступны с помощью токена $ZAYA, а также при получении вознаграждений. Официальный сайт: https://zayablockchain.com/ Whitepaper: https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f Купить ZAI сейчас!

Токеномика и анализ цен ZAYA AI (ZAI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZAYA AI (ZAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,4953 $ 0,4953 $ 0,4953 Исторический минимум: $ 0,01045288588676434 $ 0,01045288588676434 $ 0,01045288588676434 Текущая цена: $ 0,01589 $ 0,01589 $ 0,01589 Узнайте больше о цене ZAYA AI (ZAI)

Токеномика ZAYA AI (ZAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ZAYA AI (ZAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов ZAI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов ZAI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZAI, изучите текущую цену ZAI!

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