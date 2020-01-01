Токеномика ZAYA AI (ZAI)

Токеномика ZAYA AI (ZAI)

Откройте для себя ключевую информацию о ZAYA AI (ZAI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о ZAYA AI (ZAI)

ZayaAI – это новаторская экосистема, направленная на борьбу с раковыми заболеваниями путем использования новейших технологий Al и медицинских скрининговых процедур для раннего обнаружения, профилактики и лечения. Экосистема состоит из трех взаимосвязанных бизнес-подразделений: Zaya Artificial Intelligence, Zaya Medical Clinic и Zaya Pathology Lab. Эти подразделения работают слаженно, предоставляя широкий спектр медицинских услуг пациентам, врачам, больницам, медицинским клиникам, патологоанатомическим лабораториям, фармацевтическим компаниям и научно-исследовательским институтам. В основном эти услуги будут доступны с помощью токена $ZAYA, а также при получении вознаграждений.

Официальный сайт:
https://zayablockchain.com/
Whitepaper:
https://zayablockchain.com/whitepaper-zaya.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x9959413ec3eb6cee73ad16e6cd531352c9ce816f

Токеномика и анализ цен ZAYA AI (ZAI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене ZAYA AI (ZAI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 0,4953
$ 0,4953$ 0,4953
Исторический минимум:
$ 0,01045288588676434
$ 0,01045288588676434$ 0,01045288588676434
Текущая цена:
$ 0,01589
$ 0,01589$ 0,01589

Токеномика ZAYA AI (ZAI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики ZAYA AI (ZAI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов ZAI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов ZAI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой ZAI, изучите текущую цену ZAI!

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