Токеномика yesnoerror (YNE) Откройте для себя ключевую информацию о yesnoerror (YNE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о yesnoerror (YNE) Автономный ИИ-агент, работающий на модели O1 от OpenAI, анализирующий научные работы на наличие математических ошибок и несоответствий. Официальный сайт: https://yesnoerror.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/7D1iYWfhw2cr9yBZBFE6nZaaSUvXHqG5FizFFEZwpump Купить YNE сейчас!

Токеномика и анализ цен yesnoerror (YNE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене yesnoerror (YNE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,44M $ 2,44M $ 2,44M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,44M $ 2,44M $ 2,44M Исторический максимум: $ 0,11634 $ 0,11634 $ 0,11634 Исторический минимум: $ 0,001891154167522229 $ 0,001891154167522229 $ 0,001891154167522229 Текущая цена: $ 0,002443 $ 0,002443 $ 0,002443 Узнайте больше о цене yesnoerror (YNE)

Токеномика yesnoerror (YNE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики yesnoerror (YNE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YNE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YNE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YNE, изучите текущую цену YNE!

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