Токеномика Yidocy Plus (YIDO)

Токеномика Yidocy Plus (YIDO)

Откройте для себя ключевую информацию о Yidocy Plus (YIDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Yidocy Plus (YIDO)

Играйте, наслаждайтесь и зарабатывайте! Yidocy Plus – это Web3-сервис, объединяющий DeFi, GameFi и культуру K-pop! Он предлагает по-настоящему уникальный пользовательский опыт: от высокодоходного стейкинга до игровых и K-pop платформ. Присоединяйтесь к этому захватывающему сообществу с множеством возможностей для получения наград и развлечений в реальном мире.

Официальный сайт:
https://www.yidocyplus.io
Whitepaper:
https://works.do/GHUi7TJ
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c

Токеномика и анализ цен Yidocy Plus (YIDO)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yidocy Plus (YIDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
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Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
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FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 373,90K
$ 373,90K$ 373,90K
Исторический максимум:
$ 0,9
$ 0,9$ 0,9
Исторический минимум:
$ 0,00969288222000403
$ 0,00969288222000403$ 0,00969288222000403
Текущая цена:
$ 0,003739
$ 0,003739$ 0,003739

Токеномика Yidocy Plus (YIDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Yidocy Plus (YIDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YIDO, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YIDO.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YIDO, изучите текущую цену YIDO!

Как купить YIDO

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История цены Yidocy Plus (YIDO)

Анализ истории цены YIDO помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены YIDO

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.