Токеномика Yidocy Plus (YIDO) Откройте для себя ключевую информацию о Yidocy Plus (YIDO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Yidocy Plus (YIDO) Играйте, наслаждайтесь и зарабатывайте! Yidocy Plus – это Web3-сервис, объединяющий DeFi, GameFi и культуру K-pop! Он предлагает по-настоящему уникальный пользовательский опыт: от высокодоходного стейкинга до игровых и K-pop платформ. Присоединяйтесь к этому захватывающему сообществу с множеством возможностей для получения наград и развлечений в реальном мире. Официальный сайт: https://www.yidocyplus.io Whitepaper: https://works.do/GHUi7TJ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x9973ee0bb7f10988f23ecfff54dc654a7f173e2c Купить YIDO сейчас!

Токеномика и анализ цен Yidocy Plus (YIDO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Yidocy Plus (YIDO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 373,90K $ 373,90K $ 373,90K Исторический максимум: $ 0,9 $ 0,9 $ 0,9 Исторический минимум: $ 0,00969288222000403 $ 0,00969288222000403 $ 0,00969288222000403 Текущая цена: $ 0,003739 $ 0,003739 $ 0,003739 Узнайте больше о цене Yidocy Plus (YIDO)

Токеномика Yidocy Plus (YIDO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Yidocy Plus (YIDO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YIDO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YIDO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YIDO, изучите текущую цену YIDO!

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