Токеномика YAY Network (YAY)
Информация о YAY Network (YAY)
YAY Network - это инновационная и децентрализованная платформа венчурного капитала и акселератор, которая предназначена для расширения возможностей предприимчивых людей в рамках экосистемы Web3. Как пионер в области высококлассной стартовой площадки, YAY Network предлагает уникальное сочетание услуг поддержки и справедливых финансовых возможностей. Пользователи, стейкингующие $YAY, получают доступ к масштабируемым первичным предложениям DEX (IDO) и приватной альфа-группе. YAY Network использует технологию блокчейн для обеспечения максимальной прозрачности, безопасности и инклюзивности своей модели финансирования. Основатели проектов могут получить доступ к специализированной группе консультантов, которые предоставляют экспертное руководство по частным продажам, разработке презентаций, оптимизации веб-сайта и другим аспектам. Помимо этого, платформа активно способствует формированию заинтересованного и поддерживающего сообщества, что помогает проектам продвигаться вперед с органической осведомленностью и импульсом. YAY Network - это всеобъемлющая платформа для инноваторов Web3, которая устанавливает новый стандарт в децентрализованном венчурном капитале. Она открывает путь к процветающему и динамичному ландшафту новаторских проектов и прорывных идей.
Токеномика и анализ цен YAY Network (YAY)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене YAY Network (YAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика YAY Network (YAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики YAY Network (YAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов YAY, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов YAY.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAY, изучите текущую цену YAY!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 YAY = 0,0004539 USD