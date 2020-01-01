Токеномика YAY Network (YAY) Откройте для себя ключевую информацию о YAY Network (YAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о YAY Network (YAY) YAY Network - это инновационная и децентрализованная платформа венчурного капитала и акселератор, которая предназначена для расширения возможностей предприимчивых людей в рамках экосистемы Web3. Как пионер в области высококлассной стартовой площадки, YAY Network предлагает уникальное сочетание услуг поддержки и справедливых финансовых возможностей. Пользователи, стейкингующие $YAY, получают доступ к масштабируемым первичным предложениям DEX (IDO) и приватной альфа-группе. YAY Network использует технологию блокчейн для обеспечения максимальной прозрачности, безопасности и инклюзивности своей модели финансирования. Основатели проектов могут получить доступ к специализированной группе консультантов, которые предоставляют экспертное руководство по частным продажам, разработке презентаций, оптимизации веб-сайта и другим аспектам. Помимо этого, платформа активно способствует формированию заинтересованного и поддерживающего сообщества, что помогает проектам продвигаться вперед с органической осведомленностью и импульсом. YAY Network - это всеобъемлющая платформа для инноваторов Web3, которая устанавливает новый стандарт в децентрализованном венчурном капитале. Она открывает путь к процветающему и динамичному ландшафту новаторских проектов и прорывных идей. Официальный сайт: https://yay.network/ Whitepaper: https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579 Купить YAY сейчас!

Токеномика и анализ цен YAY Network (YAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене YAY Network (YAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 312,17K $ 312,17K $ 312,17K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 687,75M $ 687,75M $ 687,75M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,088 $ 0,088 $ 0,088 Исторический минимум: $ 0,000180253611537279 $ 0,000180253611537279 $ 0,000180253611537279 Текущая цена: $ 0,0004539 $ 0,0004539 $ 0,0004539 Узнайте больше о цене YAY Network (YAY)

Токеномика YAY Network (YAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики YAY Network (YAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAY, изучите текущую цену YAY!

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