Токеномика YAY Network (YAY)

Токеномика YAY Network (YAY)

Откройте для себя ключевую информацию о YAY Network (YAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о YAY Network (YAY)

YAY Network - это инновационная и децентрализованная платформа венчурного капитала и акселератор, которая предназначена для расширения возможностей предприимчивых людей в рамках экосистемы Web3. Как пионер в области высококлассной стартовой площадки, YAY Network предлагает уникальное сочетание услуг поддержки и справедливых финансовых возможностей. Пользователи, стейкингующие $YAY, получают доступ к масштабируемым первичным предложениям DEX (IDO) и приватной альфа-группе. YAY Network использует технологию блокчейн для обеспечения максимальной прозрачности, безопасности и инклюзивности своей модели финансирования. Основатели проектов могут получить доступ к специализированной группе консультантов, которые предоставляют экспертное руководство по частным продажам, разработке презентаций, оптимизации веб-сайта и другим аспектам. Помимо этого, платформа активно способствует формированию заинтересованного и поддерживающего сообщества, что помогает проектам продвигаться вперед с органической осведомленностью и импульсом. YAY Network - это всеобъемлющая платформа для инноваторов Web3, которая устанавливает новый стандарт в децентрализованном венчурном капитале. Она открывает путь к процветающему и динамичному ландшафту новаторских проектов и прорывных идей.

Официальный сайт:
https://yay.network/
Whitepaper:
https://www.yay.games/docs/YAY_deck.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x524df384bffb18c0c8f3f43d012011f8f9795579

Токеномика и анализ цен YAY Network (YAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене YAY Network (YAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 312,17K
$ 312,17K$ 312,17K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 687,75M
$ 687,75M$ 687,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,088
$ 0,088$ 0,088
Исторический минимум:
$ 0,000180253611537279
$ 0,000180253611537279$ 0,000180253611537279
Текущая цена:
$ 0,0004539
$ 0,0004539$ 0,0004539

Токеномика YAY Network (YAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики YAY Network (YAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов YAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов YAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YAY, изучите текущую цену YAY!

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История цены YAY Network (YAY)

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