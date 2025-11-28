Что такое XDOG

Токеномика и анализ цен XDOG (XDOG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене XDOG (XDOG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3801 $ 0,3801 $ 0,3801 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,004758 $ 0,004758 $ 0,004758 Узнайте больше о цене XDOG (XDOG) Купить XDOG сейчас!

Информация о XDOG (XDOG) XDOG объединяет культовый мем Doge с революционным потенциалом технологии X-Layer от OKX, создавая веселое, инклюзивное сообщество и центр финансовых возможностей. Обозреватель блоков: https://www.oklink.com/zh-hans/x-layer/token/0x0cc24c51bf89c00c5affbfcf5e856c25ecbdb48e?tab=contract

Токеномика XDOG (XDOG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики XDOG (XDOG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов XDOG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов XDOG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой XDOG, изучите текущую цену XDOG!

Как купить XDOG Заинтересованы в добавлении XDOG (XDOG) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки XDOG, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. История цены XDOG (XDOG) Анализ истории цены XDOG помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены XDOG Хотите узнать, куда может двигаться XDOG? Наша страница прогноза цены XDOG объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

