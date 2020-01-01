Токеномика WeatherXM (WXM) Откройте для себя ключевую информацию о WeatherXM (WXM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о WeatherXM (WXM) WeatherXM - это метеорологическая сеть, работающая на базе сообщества, которая вознаграждает владельцев метеостанций и предоставляет услуги точной погоды частным лицам, предприятиям и исследовательским организациям. Официальный сайт: https://weatherxm.network Whitepaper: https://weatherxm.network/docs/association.html Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/wxmJYe17a2oGJZJ1wDe6ZyRKUKmrLj2pJsavEdTVhPP Купить WXM сейчас!

Токеномика и анализ цен WeatherXM (WXM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене WeatherXM (WXM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 21,30M $ 21,30M $ 21,30M Исторический максимум: $ 2,158 $ 2,158 $ 2,158 Исторический минимум: $ 0,16808781122127336 $ 0,16808781122127336 $ 0,16808781122127336 Текущая цена: $ 0,213 $ 0,213 $ 0,213 Узнайте больше о цене WeatherXM (WXM)

Токеномика WeatherXM (WXM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики WeatherXM (WXM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WXM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WXM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WXM, изучите текущую цену WXM!

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