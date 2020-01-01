Токеномика Wuffi (WUF) Откройте для себя ключевую информацию о Wuffi (WUF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wuffi (WUF) WUFFI - это многоцепочечный мемкоин, ориентированный на блокчейн-геймеров. Ориентируясь на инновации, инклюзивность и вовлеченность сообщества, WUFFI обеспечивает интересный и полезный опыт для своих участников в нескольких блокчейн-сетях. Официальный сайт: https://www.wuffi.io/ Whitepaper: https://www.wuffi.io/terms/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG Купить WUF сейчас!

Токеномика и анализ цен Wuffi (WUF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wuffi (WUF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,11M $ 14,11M $ 14,11M Общее предложение: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Оборотное предложение: $ 83,56T $ 83,56T $ 83,56T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,89M $ 16,89M $ 16,89M Исторический максимум: $ 0,0000016667 $ 0,0000016667 $ 0,0000016667 Исторический минимум: $ 0,000000149871795331 $ 0,000000149871795331 $ 0,000000149871795331 Текущая цена: $ 0,0000001689 $ 0,0000001689 $ 0,0000001689 Узнайте больше о цене Wuffi (WUF)

Токеномика Wuffi (WUF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wuffi (WUF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WUF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WUF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WUF, изучите текущую цену WUF!

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