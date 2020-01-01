Токеномика Wuffi (WUF)

Токеномика Wuffi (WUF)

Откройте для себя ключевую информацию о Wuffi (WUF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wuffi (WUF)

WUFFI - это многоцепочечный мемкоин, ориентированный на блокчейн-геймеров. Ориентируясь на инновации, инклюзивность и вовлеченность сообщества, WUFFI обеспечивает интересный и полезный опыт для своих участников в нескольких блокчейн-сетях.

Официальный сайт:
https://www.wuffi.io/
Whitepaper:
https://www.wuffi.io/terms/
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/73xsLcBnLnc9bh81cqVKqj8uEyiarXng5ZwJuTbnVebG

Токеномика и анализ цен Wuffi (WUF)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wuffi (WUF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 14,11M
$ 14,11M$ 14,11M
Общее предложение:
$ 100,00T
$ 100,00T$ 100,00T
Оборотное предложение:
$ 83,56T
$ 83,56T$ 83,56T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 16,89M
$ 16,89M$ 16,89M
Исторический максимум:
$ 0,0000016667
$ 0,0000016667$ 0,0000016667
Исторический минимум:
$ 0,000000149871795331
$ 0,000000149871795331$ 0,000000149871795331
Текущая цена:
$ 0,0000001689
$ 0,0000001689$ 0,0000001689

Токеномика Wuffi (WUF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wuffi (WUF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WUF, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WUF.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WUF, изучите текущую цену WUF!

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История цены Wuffi (WUF)

Анализ истории цены WUF помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.