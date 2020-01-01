Токеномика Wirex Pay (WPAY)

Токеномика Wirex Pay (WPAY)

Откройте для себя ключевую информацию о Wirex Pay (WPAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Wirex Pay (WPAY)

Wirex Pay представляет собой будущее цифровых платежей, органично сочетая технологию блокчейн с традиционными финансами. Разработанная как модульная платежная сеть и созданная Wirex, мировым лидером на рынке криптовалютных дебетовых карт, Wirex Pay использует возможности Polygon ZK для обеспечения беспрецедентной эффективности и безопасности транзакций. Wirex Pay, которая поддерживается Visa, тесно связана с видением Visa будущего платежей, где особое внимание уделяется сотрудничеству в продвижении финтех-инноваций.

Официальный сайт:
https://wirexpaychain.com
Whitepaper:
https://docs.wirexpaychain.com/
Обозреватель блоков:
https://polygonscan.com/token/0x7ABE9Edf5C544A04dA83e9110CF46DBC4759170c

Токеномика и анализ цен Wirex Pay (WPAY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wirex Pay (WPAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,64B
$ 1,64B$ 1,64B
Исторический максимум:
$ 0,26315
$ 0,26315$ 0,26315
Исторический минимум:
$ 0,0504731183520006
$ 0,0504731183520006$ 0,0504731183520006
Текущая цена:
$ 0,16437
$ 0,16437$ 0,16437

Токеномика Wirex Pay (WPAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Wirex Pay (WPAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WPAY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WPAY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WPAY, изучите текущую цену WPAY!

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История цены Wirex Pay (WPAY)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.