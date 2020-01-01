Токеномика Wirex Pay (WPAY) Откройте для себя ключевую информацию о Wirex Pay (WPAY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wirex Pay (WPAY) Wirex Pay представляет собой будущее цифровых платежей, органично сочетая технологию блокчейн с традиционными финансами. Разработанная как модульная платежная сеть и созданная Wirex, мировым лидером на рынке криптовалютных дебетовых карт, Wirex Pay использует возможности Polygon ZK для обеспечения беспрецедентной эффективности и безопасности транзакций. Wirex Pay, которая поддерживается Visa, тесно связана с видением Visa будущего платежей, где особое внимание уделяется сотрудничеству в продвижении финтех-инноваций. Официальный сайт: https://wirexpaychain.com Whitepaper: https://docs.wirexpaychain.com/ Обозреватель блоков: https://polygonscan.com/token/0x7ABE9Edf5C544A04dA83e9110CF46DBC4759170c Купить WPAY сейчас!

Токеномика и анализ цен Wirex Pay (WPAY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wirex Pay (WPAY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,64B $ 1,64B $ 1,64B Исторический максимум: $ 0,26315 $ 0,26315 $ 0,26315 Исторический минимум: $ 0,0504731183520006 $ 0,0504731183520006 $ 0,0504731183520006 Текущая цена: $ 0,16437 $ 0,16437 $ 0,16437 Узнайте больше о цене Wirex Pay (WPAY)

Токеномика Wirex Pay (WPAY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wirex Pay (WPAY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WPAY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WPAY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WPAY, изучите текущую цену WPAY!

Как купить WPAY Заинтересованы в добавлении Wirex Pay (WPAY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WPAY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить WPAY на MEXC прямо сейчас!

История цены Wirex Pay (WPAY) Анализ истории цены WPAY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены WPAY прямо сейчас!

Прогноз цены WPAY Хотите узнать, куда может двигаться WPAY? Наша страница прогноза цены WPAY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена WPAY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!