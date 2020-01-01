Токеномика Winnerz (WNZ) Откройте для себя ключевую информацию о Winnerz (WNZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Winnerz (WNZ) Winnerz - это блокчейн-спортивная платформа и экосистема, которая охватывает широкий спектр видов спорта и приносит пользу всем участникам, включая пользователей, спортсменов и поставщиков. Winnerz также управляет франшизами офлайн-спортивных центров и соревнованиями. Таким образом, можно сказать, что Winnerz - это онлайн и офлайн оператор, использующий блокчейн. Официальный сайт: https://en.winnerz.win/ Whitepaper: https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3 Купить WNZ сейчас!

Токеномика и анализ цен Winnerz (WNZ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Winnerz (WNZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 681,47K $ 681,47K $ 681,47K Общее предложение: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Оборотное предложение: $ 213,63M $ 213,63M $ 213,63M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 31,90M $ 31,90M $ 31,90M Исторический максимум: $ 0,0673 $ 0,0673 $ 0,0673 Исторический минимум: $ 0,00247804901436051 $ 0,00247804901436051 $ 0,00247804901436051 Текущая цена: $ 0,00319 $ 0,00319 $ 0,00319 Узнайте больше о цене Winnerz (WNZ)

Токеномика Winnerz (WNZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Winnerz (WNZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WNZ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WNZ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNZ, изучите текущую цену WNZ!

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