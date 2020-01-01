Токеномика Winnerz (WNZ)

Токеномика Winnerz (WNZ)

Откройте для себя ключевую информацию о Winnerz (WNZ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Winnerz (WNZ)

Winnerz - это блокчейн-спортивная платформа и экосистема, которая охватывает широкий спектр видов спорта и приносит пользу всем участникам, включая пользователей, спортсменов и поставщиков. Winnerz также управляет франшизами офлайн-спортивных центров и соревнованиями. Таким образом, можно сказать, что Winnerz - это онлайн и офлайн оператор, использующий блокчейн.

Официальный сайт:
https://en.winnerz.win/
Whitepaper:
https://winnerz.win/asset/whitepaper/WINNERZ_whitepaper_en.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x02795795196f563fdafce8dd97fca4871ded51c3

Токеномика и анализ цен Winnerz (WNZ)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Winnerz (WNZ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 681,47K
$ 681,47K$ 681,47K
Общее предложение:
$ 10,00B
$ 10,00B$ 10,00B
Оборотное предложение:
$ 213,63M
$ 213,63M$ 213,63M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 31,90M
$ 31,90M$ 31,90M
Исторический максимум:
$ 0,0673
$ 0,0673$ 0,0673
Исторический минимум:
$ 0,00247804901436051
$ 0,00247804901436051$ 0,00247804901436051
Текущая цена:
$ 0,00319
$ 0,00319$ 0,00319

Токеномика Winnerz (WNZ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Winnerz (WNZ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WNZ, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WNZ.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WNZ, изучите текущую цену WNZ!

Как купить WNZ

Заинтересованы в добавлении Winnerz (WNZ) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WNZ, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Winnerz (WNZ)

Анализ истории цены WNZ помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WNZ

Хотите узнать, куда может двигаться WNZ? Наша страница прогноза цены WNZ объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.