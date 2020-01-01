Токеномика Whiterock (WHITE) Откройте для себя ключевую информацию о Whiterock (WHITE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Whiterock (WHITE) WhiteRock – это протокол активов реального мира, разработанный для токенизации экономических прав на традиционные финансовые активы, такие как акции, облигации, недвижимость, опционы и деривативы. Соединяя традиционные финансы с блокчейном, WhiteRock разблокирует глобальную ликвидность и упрощает доступ к акциям, фиксированному доходу и другим инвестициям. Уделяя особое внимание прозрачности и эффективности, WhiteRock дает пользователям возможность беспрепятственно торговать токенизированными активами, соблюдая при этом требования глобального законодательства, что меняет будущее финансов. Официальный сайт: https://WhiteRock.fi Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo Купить WHITE сейчас!

Токеномика и анализ цен Whiterock (WHITE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whiterock (WHITE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 550,55M $ 550,55M $ 550,55M Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 650,00B $ 650,00B $ 650,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 847,00M $ 847,00M $ 847,00M Исторический максимум: $ 0,0030843 $ 0,0030843 $ 0,0030843 Исторический минимум: $ 0,000000247894022727 $ 0,000000247894022727 $ 0,000000247894022727 Текущая цена: $ 0,000847 $ 0,000847 $ 0,000847 Узнайте больше о цене Whiterock (WHITE)

Токеномика Whiterock (WHITE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Whiterock (WHITE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHITE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHITE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHITE, изучите текущую цену WHITE!

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