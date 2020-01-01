Токеномика Whiterock (WHITE)

Токеномика Whiterock (WHITE)

Откройте для себя ключевую информацию о Whiterock (WHITE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Whiterock (WHITE)

WhiteRock – это протокол активов реального мира, разработанный для токенизации экономических прав на традиционные финансовые активы, такие как акции, облигации, недвижимость, опционы и деривативы. Соединяя традиционные финансы с блокчейном, WhiteRock разблокирует глобальную ликвидность и упрощает доступ к акциям, фиксированному доходу и другим инвестициям. Уделяя особое внимание прозрачности и эффективности, WhiteRock дает пользователям возможность беспрепятственно торговать токенизированными активами, соблюдая при этом требования глобального законодательства, что меняет будущее финансов.

Официальный сайт:
https://WhiteRock.fi
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/ENWC66tsY6cyqSrd8a7S9ETc712xCcSAuGcRUwSMWhyo

Токеномика и анализ цен Whiterock (WHITE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whiterock (WHITE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 550,55M
$ 550,55M$ 550,55M
Общее предложение:
$ 1,00T
$ 1,00T$ 1,00T
Оборотное предложение:
$ 650,00B
$ 650,00B$ 650,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 847,00M
$ 847,00M$ 847,00M
Исторический максимум:
$ 0,0030843
$ 0,0030843$ 0,0030843
Исторический минимум:
$ 0,000000247894022727
$ 0,000000247894022727$ 0,000000247894022727
Текущая цена:
$ 0,000847
$ 0,000847$ 0,000847

Токеномика Whiterock (WHITE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Whiterock (WHITE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WHITE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WHITE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHITE, изучите текущую цену WHITE!

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История цены Whiterock (WHITE)

Анализ истории цены WHITE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.