Токеномика и анализ цен Web3 Decision (WEB3D)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Web3 Decision (WEB3D), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Web3 Decision (WEB3D)
Web3 Decision – это платформа нового поколения на базе ИИ (на основе логического ИИ и нейронов человека уровня CL1), предназначенная для аудита смарт-контрактов в реальном времени, проверки токенов и анализа KYC/KYB – все это без необходимости писать код. Благодаря логическому ИИ и подключению реальных человеческих нейронов к нодам, платформа обеспечивает доверие, соответствие требованиям и безопасность в экосистемах EVM, TON и новых блокчейнах 1 уровня.
Токеномика Web3 Decision (WEB3D): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Web3 Decision (WEB3D) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов WEB3D, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов WEB3D.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEB3D, изучите текущую цену WEB3D!
История цены Web3 Decision (WEB3D)
Анализ истории цены WEB3D помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены WEB3D
Хотите узнать, куда может двигаться WEB3D? Наша страница прогноза цены WEB3D объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
