Токеномика Web3 Decision (WEB3D)

Токеномика Web3 Decision (WEB3D)

Откройте для себя ключевую информацию о Web3 Decision (WEB3D), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:52:47 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Web3 Decision (WEB3D)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Web3 Decision (WEB3D), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 427,35K
$ 427,35K$ 427,35K
Общее предложение:
$ 944,23M
$ 944,23M$ 944,23M
Оборотное предложение:
$ 30,57M
$ 30,57M$ 30,57M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,98M
$ 13,98M$ 13,98M
Исторический максимум:
$ 0,05285
$ 0,05285$ 0,05285
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,01398
$ 0,01398$ 0,01398

Информация о Web3 Decision (WEB3D)

Web3 Decision – это платформа нового поколения на базе ИИ (на основе логического ИИ и нейронов человека уровня CL1), предназначенная для аудита смарт-контрактов в реальном времени, проверки токенов и анализа KYC/KYB – все это без необходимости писать код. Благодаря логическому ИИ и подключению реальных человеческих нейронов к нодам, платформа обеспечивает доверие, соответствие требованиям и безопасность в экосистемах EVM, TON и новых блокчейнах 1 уровня.

Официальный сайт:
https://web3decision.com
Whitepaper:
https://github.com/web3decisioncom/introductions/blob/main/Web3D%20White%20Paper%20_compressed.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x7eD9054C48088bb8Cfc5C5fbC32775b9455A13f7

Токеномика Web3 Decision (WEB3D): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Web3 Decision (WEB3D) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов WEB3D, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов WEB3D.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WEB3D, изучите текущую цену WEB3D!

Как купить WEB3D

Заинтересованы в добавлении Web3 Decision (WEB3D) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки WEB3D, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Web3 Decision (WEB3D)

Анализ истории цены WEB3D помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены WEB3D

Хотите узнать, куда может двигаться WEB3D? Наша страница прогноза цены WEB3D объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»