Vision (VSN) – это нативный токен Web3-экосистемы Bitpanda, объединяющая сила, призванная сделать Web3 доступным, осязаемым и выгодным для всех. В отличие от обычных токенов бирж, Vision питает соответствующую требованиям регулирования и ориентированную на пользователя экосистему, созданную для будущего децентрализованных финансов в Европе и за ее пределами.

Vision (VSN) – это нативный токен Web3-экосистемы Bitpanda, объединяющая сила, призванная сделать Web3 доступным, осязаемым и выгодным для всех. В отличие от обычных токенов бирж, Vision питает соответствующую требованиям регулирования и ориентированную на пользователя экосистему, созданную для будущего децентрализованных финансов в Европе и за ее пределами.