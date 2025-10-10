Токеномика Vision (VSN)

Токеномика Vision (VSN)

Откройте для себя ключевую информацию о Vision (VSN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:52:40 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Vision (VSN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vision (VSN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 415,86M
$ 415,86M
Общее предложение:
$ 4,19B
$ 4,19B
Оборотное предложение:
$ 3,49B
$ 3,49B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 499,80M
$ 499,80M
Исторический максимум:
$ 0,2299
$ 0,2299
Исторический минимум:
$ 0,0986046936835356
$ 0,0986046936835356
Текущая цена:
$ 0,119
$ 0,119

Информация о Vision (VSN)

Vision (VSN) – это нативный токен Web3-экосистемы Bitpanda, объединяющая сила, призванная сделать Web3 доступным, осязаемым и выгодным для всех. В отличие от обычных токенов бирж, Vision питает соответствующую требованиям регулирования и ориентированную на пользователя экосистему, созданную для будущего децентрализованных финансов в Европе и за ее пределами.

Официальный сайт:
https://www.bitpanda.com/en/web3/vision-token
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x699ccf919c1dfdfa4c374292f42cadc9899bf753

Токеномика Vision (VSN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vision (VSN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VSN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VSN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VSN, изучите текущую цену VSN!

История цены Vision (VSN)

Анализ истории цены VSN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VSN

Хотите узнать, куда может двигаться VSN? Наша страница прогноза цены VSN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

