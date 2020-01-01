Токеномика Vyvo Coin (VSC)

Токеномика Vyvo Coin (VSC)

Откройте для себя ключевую информацию о Vyvo Coin (VSC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Vyvo Coin (VSC)

Vyvo Coin ($VSC) - это нативная монета Vyvo Coin. $VSC используется для различных целей, таких как стейкинг, плата за транзакционный газ в сети VSC и участие в децентрализованном рынке цифровых медицинских данных.

Официальный сайт:
https://www.vyvo.com/
Whitepaper:
https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://vscscan.org

Токеномика и анализ цен Vyvo Coin (VSC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vyvo Coin (VSC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,26M
$ 3,26M$ 3,26M
Общее предложение:
$ 20,01B
$ 20,01B$ 20,01B
Оборотное предложение:
$ 941,35M
$ 941,35M$ 941,35M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 69,23M
$ 69,23M$ 69,23M
Исторический максимум:
$ 0,0868
$ 0,0868$ 0,0868
Исторический минимум:
$ 0,003259803869264497
$ 0,003259803869264497$ 0,003259803869264497
Текущая цена:
$ 0,003459
$ 0,003459$ 0,003459

Токеномика Vyvo Coin (VSC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Vyvo Coin (VSC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VSC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VSC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VSC, изучите текущую цену VSC!

Как купить VSC

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История цены Vyvo Coin (VSC)

Анализ истории цены VSC помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.