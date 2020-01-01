Токеномика Vyvo Coin (VSC) Откройте для себя ключевую информацию о Vyvo Coin (VSC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vyvo Coin (VSC) Vyvo Coin ($VSC) - это нативная монета Vyvo Coin. $VSC используется для различных целей, таких как стейкинг, плата за транзакционный газ в сети VSC и участие в децентрализованном рынке цифровых медицинских данных. Официальный сайт: https://www.vyvo.com/ Whitepaper: https://www.vyvo.com/files/VyvoSmartChainWhitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://vscscan.org Купить VSC сейчас!

Токеномика и анализ цен Vyvo Coin (VSC) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vyvo Coin (VSC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,26M $ 3,26M $ 3,26M Общее предложение: $ 20,01B $ 20,01B $ 20,01B Оборотное предложение: $ 941,35M $ 941,35M $ 941,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 69,23M $ 69,23M $ 69,23M Исторический максимум: $ 0,0868 $ 0,0868 $ 0,0868 Исторический минимум: $ 0,003259803869264497 $ 0,003259803869264497 $ 0,003259803869264497 Текущая цена: $ 0,003459 $ 0,003459 $ 0,003459 Узнайте больше о цене Vyvo Coin (VSC)

Токеномика Vyvo Coin (VSC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vyvo Coin (VSC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VSC, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VSC. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VSC, изучите текущую цену VSC!

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