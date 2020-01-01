Токеномика VMPX (VMPX) Откройте для себя ключевую информацию о VMPX (VMPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VMPX (VMPX) VMPX служит промежуточным токеном ликвидности, соединяющим блокчейны bitcoin и Ethereum/X1. Он существует как токен BRC-20 на стороне Bitcoin и как токен ERC-20 на стороне Ethereum, общий объем которых составляет 108 624 000 токенов. Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что VMPX на MEXC является токеном ERC-20, будьте осторожны с адресом контракта. Официальный сайт: https://notsofast.xyz/ Обозреватель блоков: https://ordinalswallet.com/brc20/VMPX Купить VMPX сейчас!

Токеномика и анализ цен VMPX (VMPX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VMPX (VMPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 108,62M $ 108,62M $ 108,62M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 689,33K $ 689,33K $ 689,33K Исторический максимум: $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 Исторический минимум: $ 0,00407401416529072 $ 0,00407401416529072 $ 0,00407401416529072 Текущая цена: $ 0,006346 $ 0,006346 $ 0,006346 Узнайте больше о цене VMPX (VMPX)

Токеномика VMPX (VMPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VMPX (VMPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VMPX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VMPX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VMPX, изучите текущую цену VMPX!

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