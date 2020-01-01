Токеномика VMPX (VMPX)

Токеномика VMPX (VMPX)

Откройте для себя ключевую информацию о VMPX (VMPX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VMPX (VMPX)

VMPX служит промежуточным токеном ликвидности, соединяющим блокчейны bitcoin и Ethereum/X1. Он существует как токен BRC-20 на стороне Bitcoin и как токен ERC-20 на стороне Ethereum, общий объем которых составляет 108 624 000 токенов. Примечание: Пожалуйста, обратите внимание, что VMPX на MEXC является токеном ERC-20, будьте осторожны с адресом контракта.

Официальный сайт:
https://notsofast.xyz/
Обозреватель блоков:
https://ordinalswallet.com/brc20/VMPX

Токеномика и анализ цен VMPX (VMPX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VMPX (VMPX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
$ 108,62M
$ 108,62M$ 108,62M
Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 689,33K
$ 689,33K$ 689,33K
Исторический максимум:
$ 0,2
$ 0,2$ 0,2
Исторический минимум:
$ 0,00407401416529072
$ 0,00407401416529072$ 0,00407401416529072
Текущая цена:
$ 0,006346
$ 0,006346$ 0,006346

Токеномика VMPX (VMPX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VMPX (VMPX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VMPX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VMPX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VMPX, изучите текущую цену VMPX!

Как купить VMPX

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История цены VMPX (VMPX)

Анализ истории цены VMPX помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены VMPX

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Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.