Токеномика VisionGame (VISION) Откройте для себя ключевую информацию о VisionGame (VISION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о VisionGame (VISION) VisionGame предлагает сообществу блокчейнов традиционный опыт публикации игр. Набор уникальных продуктов в сочетании с техническими и творческими услугами поддерживает постоянно растущую игровую блокчейн-индустрию, поднимая планку за каждой игрой. VisionGame предоставляет четыре основных продукта: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering и Vision. Сообщество, чтобы помочь разработчикам игр легко ориентироваться на рынке блокчейнов. Официальный сайт: https://visiongame.io/ Whitepaper: https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434 Купить VISION сейчас!

Токеномика и анализ цен VisionGame (VISION) Изучите ключевые данные о токеномике и цене VisionGame (VISION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 315,18K $ 315,18K $ 315,18K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 590,00M $ 590,00M $ 590,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 534,20K $ 534,20K $ 534,20K Исторический максимум: $ 0,01 $ 0,01 $ 0,01 Исторический минимум: $ 0,000485734983261284 $ 0,000485734983261284 $ 0,000485734983261284 Текущая цена: $ 0,0005342 $ 0,0005342 $ 0,0005342 Узнайте больше о цене VisionGame (VISION)

Токеномика VisionGame (VISION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики VisionGame (VISION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VISION, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VISION. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VISION, изучите текущую цену VISION!

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