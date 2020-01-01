Токеномика VisionGame (VISION)

Токеномика VisionGame (VISION)

Откройте для себя ключевую информацию о VisionGame (VISION), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о VisionGame (VISION)

VisionGame предлагает сообществу блокчейнов традиционный опыт публикации игр. Набор уникальных продуктов в сочетании с техническими и творческими услугами поддерживает постоянно растущую игровую блокчейн-индустрию, поднимая планку за каждой игрой. VisionGame предоставляет четыре основных продукта: Vision.SDK, Vision.Wallet, Vision.Offering и Vision. Сообщество, чтобы помочь разработчикам игр легко ориентироваться на рынке блокчейнов.

Официальный сайт:
https://visiongame.io/
Whitepaper:
https://visiongame-static-prod.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/files/VisionGame-PitchDeck.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x332e78c687c3fcd91494c6b13f0fc685b2a57434

Токеномика и анализ цен VisionGame (VISION)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене VisionGame (VISION), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 315,18K
$ 315,18K$ 315,18K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 590,00M
$ 590,00M$ 590,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 534,20K
$ 534,20K$ 534,20K
Исторический максимум:
$ 0,01
$ 0,01$ 0,01
Исторический минимум:
$ 0,000485734983261284
$ 0,000485734983261284$ 0,000485734983261284
Текущая цена:
$ 0,0005342
$ 0,0005342$ 0,0005342

Токеномика VisionGame (VISION): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики VisionGame (VISION) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VISION, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VISION.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VISION, изучите текущую цену VISION!

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История цены VisionGame (VISION)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.