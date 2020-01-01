Токеномика Veloce (VEXT)

Токеномика Veloce (VEXT)

Откройте для себя ключевую информацию о Veloce (VEXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Veloce (VEXT)

Veloce (VEXT), ведущая мировая цифровая гоночная медиасеть, вступила в мир Web3, выпустив свой утилитарный токен VEXT. VEXT позволяет сообществу Veloce влиять на ключевые децентрализованные активы Veloce и управлять ими. Бренд Veloce включает в себя ведущую игровую и гоночную платформу Veloce Esports, а также гоночную команду Veloce Racing, которая участвует в известном чемпионате Extreme E.

Официальный сайт:
https://www.velocemediagroup.com/vext
Whitepaper:
https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7

Токеномика и анализ цен Veloce (VEXT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veloce (VEXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 304,59K
$ 304,59K$ 304,59K
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
$ 216,48M
$ 216,48M$ 216,48M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 422,10K
$ 422,10K$ 422,10K
Исторический максимум:
$ 0,8438
$ 0,8438$ 0,8438
Исторический минимум:
$ 0,001360353894676982
$ 0,001360353894676982$ 0,001360353894676982
Текущая цена:
$ 0,001407
$ 0,001407$ 0,001407

Токеномика Veloce (VEXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Veloce (VEXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов VEXT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов VEXT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VEXT, изучите текущую цену VEXT!

Как купить VEXT

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История цены Veloce (VEXT)

Анализ истории цены VEXT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.