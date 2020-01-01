Токеномика Veloce (VEXT) Откройте для себя ключевую информацию о Veloce (VEXT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Veloce (VEXT) Veloce (VEXT), ведущая мировая цифровая гоночная медиасеть, вступила в мир Web3, выпустив свой утилитарный токен VEXT. VEXT позволяет сообществу Veloce влиять на ключевые децентрализованные активы Veloce и управлять ими. Бренд Veloce включает в себя ведущую игровую и гоночную платформу Veloce Esports, а также гоночную команду Veloce Racing, которая участвует в известном чемпионате Extreme E. Официальный сайт: https://www.velocemediagroup.com/vext Whitepaper: https://docs.velocemediagroup.com/whitepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xB2492E97a68a6E4B9E9a11B99F6C42E5aCCD38c7 Купить VEXT сейчас!

Токеномика и анализ цен Veloce (VEXT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Veloce (VEXT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 304,59K $ 304,59K $ 304,59K Общее предложение: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Оборотное предложение: $ 216,48M $ 216,48M $ 216,48M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 422,10K $ 422,10K $ 422,10K Исторический максимум: $ 0,8438 $ 0,8438 $ 0,8438 Исторический минимум: $ 0,001360353894676982 $ 0,001360353894676982 $ 0,001360353894676982 Текущая цена: $ 0,001407 $ 0,001407 $ 0,001407 Узнайте больше о цене Veloce (VEXT)

Токеномика Veloce (VEXT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Veloce (VEXT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VEXT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VEXT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VEXT, изучите текущую цену VEXT!

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