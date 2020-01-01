Токеномика Vectorspace AI X (VAIX) Откройте для себя ключевую информацию о Vectorspace AI X (VAIX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Vectorspace AI X (VAIX) Мы запускаем биологические CubeSats, применяя языковое моделирование (ИИ) к данным с целью ускорения решений в области точной медицины для всего человечества. Официальный сайт: https://vectorspace.ai Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xB7b37b81d4497AB317fc9d4A370CF243043d6bBe Купить VAIX сейчас!

Токеномика и анализ цен Vectorspace AI X (VAIX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Vectorspace AI X (VAIX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,78M $ 1,78M $ 1,78M Общее предложение: $ 150,00M $ 150,00M $ 150,00M Оборотное предложение: $ 49,88M $ 49,88M $ 49,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,34M $ 5,34M $ 5,34M Исторический максимум: $ 0,2541 $ 0,2541 $ 0,2541 Исторический минимум: $ 0,01002462128791707 $ 0,01002462128791707 $ 0,01002462128791707 Текущая цена: $ 0,0356 $ 0,0356 $ 0,0356 Узнайте больше о цене Vectorspace AI X (VAIX)

Токеномика Vectorspace AI X (VAIX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Vectorspace AI X (VAIX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов VAIX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов VAIX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой VAIX, изучите текущую цену VAIX!

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