Токеномика UNIUM (UNM) Откройте для себя ключевую информацию о UNIUM (UNM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о UNIUM (UNM) U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content. Официальный сайт: https://unium.finance/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1YnhSkCWWkHOWZiZg3jLwcl54Ere4CGkv/view?usp=sharing Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6570ffe19da7e2b425329b157d9109b87f18304b Купить UNM сейчас!

Токеномика и анализ цен UNIUM (UNM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене UNIUM (UNM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 131,3281 $ 131,3281 $ 131,3281 Исторический минимум: $ 0,015000124738690163 $ 0,015000124738690163 $ 0,015000124738690163 Текущая цена: $ 0,00363 $ 0,00363 $ 0,00363 Узнайте больше о цене UNIUM (UNM)

Токеномика UNIUM (UNM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики UNIUM (UNM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов UNM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов UNM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UNM, изучите текущую цену UNM!

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