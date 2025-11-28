U-topia – децентрализованная медиакомпания с финансовыми инструментами для всех возрастов, соединяющая всемирно известную интеллектуальную собственность с Web3, чтобы увеличить привлечение пользователей по всем сетям. Мы вознаграждаем вовлеченность во все медиапродукты с помощью нашего кошелька Chain Abstraction, устраняя ограничения, связанные с наличием определенной криптовалюты в вашем кошельке, и делая доступным большее количество вознаграждений с помощью наших инструментов Account Abstraction. Любая ненативная криптовалюта может получить доступ к вознаграждениям в любое время.