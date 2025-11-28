Токеномика U Coin (UCOIN)
Токеномика и анализ цен U Coin (UCOIN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене U Coin (UCOIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о U Coin (UCOIN)
U-topia – децентрализованная медиакомпания с финансовыми инструментами для всех возрастов, соединяющая всемирно известную интеллектуальную собственность с Web3, чтобы увеличить привлечение пользователей по всем сетям. Мы вознаграждаем вовлеченность во все медиапродукты с помощью нашего кошелька Chain Abstraction, устраняя ограничения, связанные с наличием определенной криптовалюты в вашем кошельке, и делая доступным большее количество вознаграждений с помощью наших инструментов Account Abstraction. Любая ненативная криптовалюта может получить доступ к вознаграждениям в любое время.
Токеномика U Coin (UCOIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики U Coin (UCOIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов UCOIN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов UCOIN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой UCOIN, изучите текущую цену UCOIN!
Как купить UCOIN
Заинтересованы в добавлении U Coin (UCOIN) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки UCOIN, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены U Coin (UCOIN)
Анализ истории цены UCOIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены UCOIN
Хотите узнать, куда может двигаться UCOIN? Наша страница прогноза цены UCOIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»
Купить U Coin (UCOIN)
Сумма
1 UCOIN = 0,00294 USD
Торговля U Coin (UCOIN)
В тренде
Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка
ТОП по объему
Криптовалюты с наибольшим объемом торгов
Недавно добавленные
Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли
Лидеры роста
Топ криптовалют по росту за 24 часа, на которые стоит обратить внимание каждому трейдеру