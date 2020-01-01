Токеномика Truth Network (TRUU) Откройте для себя ключевую информацию о Truth Network (TRUU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Truth Network (TRUU) $TRUU – это краеугольный камень Truth Network: новаторской децентрализованной сети, созданной для обеспечения справедливых, прозрачных и проверяемых результатов на рынках прогнозирования. Благодаря возможности подключения до 50 000 нодов, совместно определяющих исходы рынков, $TRUU снижает риск сговора и формирует надёжный инфраструктурный уровень, на котором строятся эти рынки. Продуманная токеномика стимулирует честное участие глобального сообщества и обеспечивает безопасную и справедливую систему для разрешения споров. Официальный сайт: https://truth-network.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2 Купить TRUU сейчас!

Токеномика и анализ цен Truth Network (TRUU) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Truth Network (TRUU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 18,28M $ 18,28M $ 18,28M Общее предложение: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Оборотное предложение: $ 12,15B $ 12,15B $ 12,15B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 150,50M $ 150,50M $ 150,50M Исторический максимум: $ 0,006063 $ 0,006063 $ 0,006063 Исторический минимум: $ 0,000458630071505494 $ 0,000458630071505494 $ 0,000458630071505494 Текущая цена: $ 0,001505 $ 0,001505 $ 0,001505 Узнайте больше о цене Truth Network (TRUU)

Токеномика Truth Network (TRUU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Truth Network (TRUU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TRUU, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TRUU. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUU, изучите текущую цену TRUU!

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