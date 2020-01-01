Токеномика Truth Network (TRUU)

Токеномика Truth Network (TRUU)

Откройте для себя ключевую информацию о Truth Network (TRUU), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Truth Network (TRUU)

$TRUU – это краеугольный камень Truth Network: новаторской децентрализованной сети, созданной для обеспечения справедливых, прозрачных и проверяемых результатов на рынках прогнозирования. Благодаря возможности подключения до 50 000 нодов, совместно определяющих исходы рынков, $TRUU снижает риск сговора и формирует надёжный инфраструктурный уровень, на котором строятся эти рынки. Продуманная токеномика стимулирует честное участие глобального сообщества и обеспечивает безопасную и справедливую систему для разрешения споров.

Официальный сайт:
https://truth-network.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xDAe0faFD65385E7775Cf75b1398735155EF6aCD2

Токеномика и анализ цен Truth Network (TRUU)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Truth Network (TRUU), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,28M
$ 18,28M$ 18,28M
Общее предложение:
$ 100,00B
$ 100,00B$ 100,00B
Оборотное предложение:
$ 12,15B
$ 12,15B$ 12,15B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 150,50M
$ 150,50M$ 150,50M
Исторический максимум:
$ 0,006063
$ 0,006063$ 0,006063
Исторический минимум:
$ 0,000458630071505494
$ 0,000458630071505494$ 0,000458630071505494
Текущая цена:
$ 0,001505
$ 0,001505$ 0,001505

Токеномика Truth Network (TRUU): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Truth Network (TRUU) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TRUU, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TRUU.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TRUU, изучите текущую цену TRUU!

Как купить TRUU

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История цены Truth Network (TRUU)

Анализ истории цены TRUU помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TRUU

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.