Токеномика Three Protocol (THREE) Откройте для себя ключевую информацию о Three Protocol (THREE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Three Protocol (THREE) Three Protocol — это основополагающая экосистема, которая децентрализует торговые площадки для продвижения и обеспечения инклюзивности в транзакциях электронной коммерции и RWA. Она создана для тех, кто не имеет банковских счетов, не пользуется ими, тратит криптовалюту и заботится о конфиденциальности. Официальный сайт: https://www.threeprotocol.ai/ Whitepaper: https://three-3.gitbook.io/litepaper Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xa059b81568fee88791de88232e838465826cf419 Купить THREE сейчас!

Токеномика и анализ цен Three Protocol (THREE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Three Protocol (THREE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 334,05K $ 334,05K $ 334,05K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 85,00M $ 85,00M $ 85,00M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,462 $ 0,462 $ 0,462 Исторический минимум: $ 0,004215167872015495 $ 0,004215167872015495 $ 0,004215167872015495 Текущая цена: $ 0,00393 $ 0,00393 $ 0,00393 Узнайте больше о цене Three Protocol (THREE)

Токеномика Three Protocol (THREE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Three Protocol (THREE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THREE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THREE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THREE, изучите текущую цену THREE!

Как купить THREE Заинтересованы в добавлении Three Protocol (THREE) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки THREE, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить THREE на MEXC прямо сейчас!

История цены Three Protocol (THREE) Анализ истории цены THREE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены THREE прямо сейчас!

Прогноз цены THREE Хотите узнать, куда может двигаться THREE? Наша страница прогноза цены THREE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена THREE прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!