Токеномика Three Protocol (THREE)

Токеномика Three Protocol (THREE)

Откройте для себя ключевую информацию о Three Protocol (THREE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Three Protocol (THREE)

Three Protocol — это основополагающая экосистема, которая децентрализует торговые площадки для продвижения и обеспечения инклюзивности в транзакциях электронной коммерции и RWA. Она создана для тех, кто не имеет банковских счетов, не пользуется ими, тратит криптовалюту и заботится о конфиденциальности.

Официальный сайт:
https://www.threeprotocol.ai/
Whitepaper:
https://three-3.gitbook.io/litepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xa059b81568fee88791de88232e838465826cf419

Токеномика и анализ цен Three Protocol (THREE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Three Protocol (THREE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 334,05K
$ 334,05K$ 334,05K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 85,00M
$ 85,00M$ 85,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 0,462
$ 0,462$ 0,462
Исторический минимум:
$ 0,004215167872015495
$ 0,004215167872015495$ 0,004215167872015495
Текущая цена:
$ 0,00393
$ 0,00393$ 0,00393

Токеномика Three Protocol (THREE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Three Protocol (THREE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов THREE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов THREE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THREE, изучите текущую цену THREE!

Как купить THREE

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История цены Three Protocol (THREE)

Анализ истории цены THREE помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.