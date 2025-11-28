Alt.town – это платформа для роста стоимости виртуальных знаменитостей. Alt.town – это сервис, который позволяет пользователям торговать ценностью виртуальных творцов, выраженной в цифровых активах. Ценность творцов основана на их контенте и фандоме. Виртуальные знаменитости, такие как ютуберы, виртуальные звезды и виртуальные кумиры, которые присоединяются к Alt.town, выпускают цифровой актив под названием DNA, символизирующий их ценность. Пользователи, включая фанатов и сторонников Web3, могут покупать DNA своих любимых виртуальных знаменитостей, ожидая повышения их стоимости и наслаждаясь контентом, предоставляемым знаменитостями. Цена этих цифровых активов определяется транзакциями между пользователями, поддерживаемыми ончейн-торговлей с использованием книги ордеров.