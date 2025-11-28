Что такое TIT

Токеномика и анализ цен Titans Tap (TIT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Titans Tap (TIT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 80,00B $ 80,00B $ 80,00B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 80,32M $ 80,32M $ 80,32M Исторический максимум: $ 0,012443 $ 0,012443 $ 0,012443 Исторический минимум: $ 0,0008579657058741 $ 0,0008579657058741 $ 0,0008579657058741 Текущая цена: $ 0,001004 $ 0,001004 $ 0,001004 Узнайте больше о цене Titans Tap (TIT) Купить TIT сейчас!

Информация о Titans Tap (TIT) Titan's Tap – это Web3.0 idle-RPG на блокчейне, сочетающая греческую мифологию с моделью «собирайте, чтобы зарабатывать». Игроки собирают божественные силы, проходят эпизодические истории, сражаются и зарабатывают токены TIT, одновременно владея внутриигровыми активами. Официальный сайт: https://titanstap.io/ Whitepaper: https://developments-organization-1.gitbook.io/titanstap-whitepaper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/ecc8kZyhVojbuhUoqRGuPjfvEjrR4Y5dRQ86V3aP7aD

Токеномика Titans Tap (TIT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Titans Tap (TIT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TIT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TIT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TIT, изучите текущую цену TIT!

Как купить TIT Заинтересованы в добавлении Titans Tap (TIT) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TIT, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить TIT на MEXC прямо сейчас! История цены Titans Tap (TIT) Анализ истории цены TIT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены TIT прямо сейчас! Прогноз цены TIT Хотите узнать, куда может двигаться TIT? Наша страница прогноза цены TIT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена TIT прямо сейчас!

