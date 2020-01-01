Токеномика Throne (THN)

Токеномика Throne (THN)

Откройте для себя ключевую информацию о Throne (THN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Throne (THN)

Throne - это торговая площадка NFT для нового поколения создателей и коллекционеров. Это место, где обычные пользователи могут демонстрировать, собирать и продавать свои работы в виде цифровых активов. THN - это функциональный пропуск для этой торговой площадки и сообщества. Создав собственную пропускную экономику, мы сможем обеспечить бескомиссионную платформу для творцов, решивших совершать сделки на THN, и стимулировать новую творческую экономику, предлагая более разумное и устойчивое решение.

Официальный сайт:
https://www.thronelabs.io/
Whitepaper:
https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9

Токеномика и анализ цен Throne (THN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Throne (THN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 533,77K
$ 533,77K$ 533,77K
Общее предложение:
--
----
Оборотное предложение:
$ 390,75M
$ 390,75M$ 390,75M
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
----
Исторический максимум:
$ 10
$ 10$ 10
Исторический минимум:
$ 0,001003622497805345
$ 0,001003622497805345$ 0,001003622497805345
Текущая цена:
$ 0,001366
$ 0,001366$ 0,001366

Токеномика Throne (THN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Throne (THN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов THN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов THN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THN, изучите текущую цену THN!

Как купить THN

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История цены Throne (THN)

Анализ истории цены THN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.