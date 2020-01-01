Токеномика Throne (THN) Откройте для себя ключевую информацию о Throne (THN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Throne (THN) Throne - это торговая площадка NFT для нового поколения создателей и коллекционеров. Это место, где обычные пользователи могут демонстрировать, собирать и продавать свои работы в виде цифровых активов. THN - это функциональный пропуск для этой торговой площадки и сообщества. Создав собственную пропускную экономику, мы сможем обеспечить бескомиссионную платформу для творцов, решивших совершать сделки на THN, и стимулировать новую творческую экономику, предлагая более разумное и устойчивое решение. Официальный сайт: https://www.thronelabs.io/ Whitepaper: https://assets.website-files.com/622db0e6bd1a82e7e549f70e/6538620597d1ff07355d80f5_THRONE%20WhitePaper%201.913%20(Prerelease%20Version).pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x2e95cea14dd384429eb3c4331b776c4cfbb6fcd9 Купить THN сейчас!

Токеномика и анализ цен Throne (THN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Throne (THN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 533,77K $ 533,77K $ 533,77K Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 390,75M $ 390,75M $ 390,75M FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 10 $ 10 $ 10 Исторический минимум: $ 0,001003622497805345 $ 0,001003622497805345 $ 0,001003622497805345 Текущая цена: $ 0,001366 $ 0,001366 $ 0,001366 Узнайте больше о цене Throne (THN)

Токеномика Throne (THN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Throne (THN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов THN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов THN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой THN, изучите текущую цену THN!

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