Токеномика TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
Информация о TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
TGT – это универсальный токен для Web3 × AAA-игр. Он поддерживает множество высококачественных игр, позволяя расширить экономику токенов и диверсифицировать риски. TGT можно использовать во всех играх, входящих в экосистему TGT, что повышает совместимость и обогащает общий игровой опыт. TOKYO BEAST – это первая игра в рамках проекта, запущенного компанией №1 в Японии по производству мобильных игр, целью которого является создание новых развлечений с использованием криптоактивов.
Токеномика и анализ цен TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOKYO GAMES TOKEN (TGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика TOKYO GAMES TOKEN (TGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики TOKYO GAMES TOKEN (TGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TGT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TGT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TGT, изучите текущую цену TGT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 TGT = 0,01649 USD