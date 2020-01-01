Токеномика TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Откройте для себя ключевую информацию о TOKYO GAMES TOKEN (TGT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о TOKYO GAMES TOKEN (TGT) TGT – это универсальный токен для Web3 × AAA-игр. Он поддерживает множество высококачественных игр, позволяя расширить экономику токенов и диверсифицировать риски. TGT можно использовать во всех играх, входящих в экосистему TGT, что повышает совместимость и обогащает общий игровой опыт. TOKYO BEAST – это первая игра в рамках проекта, запущенного компанией №1 в Японии по производству мобильных игр, целью которого является создание новых развлечений с использованием криптоактивов. Официальный сайт: https://tokyogamestoken.com Whitepaper: https://tokyogamestoken.gitbook.io/tgt-whitepaper Обозреватель блоков: https://explorer.immutable.com/token/0x0FA1d8Ffa9B414ABF0F47183e088bddC32e084F3 Купить TGT сейчас!

Токеномика и анализ цен TOKYO GAMES TOKEN (TGT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене TOKYO GAMES TOKEN (TGT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,25585 $ 0,25585 $ 0,25585 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01649 $ 0,01649 $ 0,01649 Узнайте больше о цене TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Токеномика TOKYO GAMES TOKEN (TGT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики TOKYO GAMES TOKEN (TGT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TGT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TGT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TGT, изучите текущую цену TGT!

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