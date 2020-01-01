Токеномика Tevaera (TEVA) Откройте для себя ключевую информацию о Tevaera (TEVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tevaera (TEVA) Tevaera - это игровая экосистема, ориентированная на UX, работающая на основе стека ZK и ИИ, созданная для того, чтобы быть веселой и справедливой. С более чем миллионом геймеров Soulbound, Tevaera выполняет миссию сообщества, чтобы переосмыслить игровой процесс с помощью многожанровых Web3-игр на базе Teva Chain, инновационных игровых агентов и надежного игрового стека. Официальный сайт: https://tevaera.com/ Whitepaper: https://docs.tevaera.com/ Обозреватель блоков: https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c Купить TEVA сейчас!

Токеномика и анализ цен Tevaera (TEVA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tevaera (TEVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,06835 $ 0,06835 $ 0,06835 Исторический минимум: $ 0,004815942689179031 $ 0,004815942689179031 $ 0,004815942689179031 Текущая цена: $ 0,005307 $ 0,005307 $ 0,005307 Узнайте больше о цене Tevaera (TEVA)

Токеномика Tevaera (TEVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tevaera (TEVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TEVA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TEVA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEVA, изучите текущую цену TEVA!

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