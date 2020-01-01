Токеномика Tevaera (TEVA)

Токеномика Tevaera (TEVA)

Откройте для себя ключевую информацию о Tevaera (TEVA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tevaera (TEVA)

Tevaera - это игровая экосистема, ориентированная на UX, работающая на основе стека ZK и ИИ, созданная для того, чтобы быть веселой и справедливой. С более чем миллионом геймеров Soulbound, Tevaera выполняет миссию сообщества, чтобы переосмыслить игровой процесс с помощью многожанровых Web3-игр на базе Teva Chain, инновационных игровых агентов и надежного игрового стека.

Официальный сайт:
https://tevaera.com/
Whitepaper:
https://docs.tevaera.com/
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/address/0x00309D634d11541b857f927BE91aD2f0bD78894c

Токеномика и анализ цен Tevaera (TEVA)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tevaera (TEVA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Общее предложение:
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Оборотное предложение:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (полностью разводненная стоимость):
--
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Исторический максимум:
$ 0,06835
$ 0,06835$ 0,06835
Исторический минимум:
$ 0,004815942689179031
$ 0,004815942689179031$ 0,004815942689179031
Текущая цена:
$ 0,005307
$ 0,005307$ 0,005307

Токеномика Tevaera (TEVA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tevaera (TEVA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TEVA, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TEVA.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TEVA, изучите текущую цену TEVA!

Как купить TEVA

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История цены Tevaera (TEVA)

Анализ истории цены TEVA помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.