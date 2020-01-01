Токеномика Titan (TES)

Токеномика Titan (TES)

Откройте для себя ключевую информацию о Titan (TES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Titan (TES)

Торговая платформа Titan - это передовая комплексная и высокопроизводительная торговая платформа на основе новейшей технологии искусственного интеллекта Blast Chain с удобным интерфейсом, использующая высококлассный инвестиционный торговый алгоритм. Уже изучены и внедрены несколько инновационных функций, включая терминальную торговлю, арбитражную торговлю, а в будущем планируется развернуть DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, торговый ассистент ИИ, Social-Fi Marketplace и DEX.

Официальный сайт:
https://titantrading.io/
Whitepaper:
https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C

Токеномика и анализ цен Titan (TES)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Titan (TES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 81,08K
$ 81,08K$ 81,08K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 10,00M
$ 10,00M$ 10,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 810,80K
$ 810,80K$ 810,80K
Исторический максимум:
$ 1,1972
$ 1,1972$ 1,1972
Исторический минимум:
$ 0,003076060331263499
$ 0,003076060331263499$ 0,003076060331263499
Текущая цена:
$ 0,008108
$ 0,008108$ 0,008108

Токеномика Titan (TES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Titan (TES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов TES, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов TES.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TES, изучите текущую цену TES!

Как купить TES

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История цены Titan (TES)

Анализ истории цены TES помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены TES

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.