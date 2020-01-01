Токеномика Titan (TES) Откройте для себя ключевую информацию о Titan (TES), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Titan (TES) Торговая платформа Titan - это передовая комплексная и высокопроизводительная торговая платформа на основе новейшей технологии искусственного интеллекта Blast Chain с удобным интерфейсом, использующая высококлассный инвестиционный торговый алгоритм. Уже изучены и внедрены несколько инновационных функций, включая терминальную торговлю, арбитражную торговлю, а в будущем планируется развернуть DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, торговый ассистент ИИ, Social-Fi Marketplace и DEX. Официальный сайт: https://titantrading.io/ Whitepaper: https://titan-trading.gitbook.io/whitepaper Обозреватель блоков: https://blastscan.io/token/0x87E154E86Fb691AB8A27116e93Ed8d54e2b8C18C Купить TES сейчас!

Токеномика и анализ цен Titan (TES) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Titan (TES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 81,08K $ 81,08K $ 81,08K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 810,80K $ 810,80K $ 810,80K Исторический максимум: $ 1,1972 $ 1,1972 $ 1,1972 Исторический минимум: $ 0,003076060331263499 $ 0,003076060331263499 $ 0,003076060331263499 Текущая цена: $ 0,008108 $ 0,008108 $ 0,008108 Узнайте больше о цене Titan (TES)

Токеномика Titan (TES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Titan (TES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов TES, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов TES. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TES, изучите текущую цену TES!

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