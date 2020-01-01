Токеномика Titan (TES)
Информация о Titan (TES)
Торговая платформа Titan - это передовая комплексная и высокопроизводительная торговая платформа на основе новейшей технологии искусственного интеллекта Blast Chain с удобным интерфейсом, использующая высококлассный инвестиционный торговый алгоритм. Уже изучены и внедрены несколько инновационных функций, включая терминальную торговлю, арбитражную торговлю, а в будущем планируется развернуть DeFi, Smart Trade, Titan Cover & DAO, торговый ассистент ИИ, Social-Fi Marketplace и DEX.
Токеномика и анализ цен Titan (TES)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Titan (TES), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Titan (TES): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Titan (TES) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов TES, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов TES.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой TES, изучите текущую цену TES!
Как купить TES
Заинтересованы в добавлении Titan (TES) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки TES, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.
История цены Titan (TES)
Анализ истории цены TES помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены TES
Хотите узнать, куда может двигаться TES? Наша страница прогноза цены TES объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Почему вам стоит выбрать MEXC?
MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
Купить Titan (TES)
Сумма
1 TES = 0,008108 USD