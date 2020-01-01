Токеномика Nowchain (NOW) Откройте для себя ключевую информацию о Nowchain (NOW), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nowchain (NOW) NOWChain, a revolutionizing decentralized platform. We offers unparalleled security and scalability for digital transactions and decentralized applications. utilizing Proof of Mobile (PoM) to seamlessly integrate your everyday device. Step into a new era of blockchain innovation with NOW Blockchain. Официальный сайт: https://nowchain.co Whitepaper: https://nowchain.co/whitepaper.pdf Обозреватель блоков: https://nowscan.io/ Купить NOW сейчас!

Токеномика и анализ цен Nowchain (NOW) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nowchain (NOW), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,00646 $ 0,00646 $ 0,00646 Узнайте больше о цене Nowchain (NOW)

Токеномика Nowchain (NOW): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nowchain (NOW) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NOW, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NOW. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NOW, изучите текущую цену NOW!

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