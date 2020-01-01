Токеномика Synternet (SYNT)

Токеномика Synternet (SYNT)

Откройте для себя ключевую информацию о Synternet (SYNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Synternet (SYNT)

Synternet - это блокчейн, который обеспечивает модульную, совместимую инфраструктуру данных для всех основных сетей. В его основе лежит Data Layer - протокол, служащий настраиваемым уровнем исполнения между блокчейнами. Его AEA (автономные экономические агенты) позволяют разработчикам создавать композитные приложения, ориентированные на конкретные случаи использования, которые могут работать с любыми данными из любой сети.

Официальный сайт:
https://www.synternet.com/
Whitepaper:
https://docs.synternet.com/docs
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31

Токеномика и анализ цен Synternet (SYNT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Synternet (SYNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 7,75M
$ 7,75M$ 7,75M
Общее предложение:
$ 2,50B
$ 2,50B$ 2,50B
Оборотное предложение:
$ 655,42M
$ 655,42M$ 655,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 29,55M
$ 29,55M$ 29,55M
Исторический максимум:
$ 0,11456
$ 0,11456$ 0,11456
Исторический минимум:
$ 0,009238729911768159
$ 0,009238729911768159$ 0,009238729911768159
Текущая цена:
$ 0,01182
$ 0,01182$ 0,01182

Токеномика Synternet (SYNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Synternet (SYNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов SYNT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов SYNT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYNT, изучите текущую цену SYNT!

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История цены Synternet (SYNT)

Анализ истории цены SYNT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.