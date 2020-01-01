Токеномика Synternet (SYNT) Откройте для себя ключевую информацию о Synternet (SYNT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Synternet (SYNT) Synternet - это блокчейн, который обеспечивает модульную, совместимую инфраструктуру данных для всех основных сетей. В его основе лежит Data Layer - протокол, служащий настраиваемым уровнем исполнения между блокчейнами. Его AEA (автономные экономические агенты) позволяют разработчикам создавать композитные приложения, ориентированные на конкретные случаи использования, которые могут работать с любыми данными из любой сети. Официальный сайт: https://www.synternet.com/ Whitepaper: https://docs.synternet.com/docs Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31 Купить SYNT сейчас!

Токеномика и анализ цен Synternet (SYNT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Synternet (SYNT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 7,75M $ 7,75M $ 7,75M Общее предложение: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Оборотное предложение: $ 655,42M $ 655,42M $ 655,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 29,55M $ 29,55M $ 29,55M Исторический максимум: $ 0,11456 $ 0,11456 $ 0,11456 Исторический минимум: $ 0,009238729911768159 $ 0,009238729911768159 $ 0,009238729911768159 Текущая цена: $ 0,01182 $ 0,01182 $ 0,01182 Узнайте больше о цене Synternet (SYNT)

Токеномика Synternet (SYNT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Synternet (SYNT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SYNT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SYNT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SYNT, изучите текущую цену SYNT!

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