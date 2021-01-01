Токеномика Swan Chain (SWAN) Откройте для себя ключевую информацию о Swan Chain (SWAN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Swan Chain (SWAN) SwanChain, созданная в 2021 году, – это первая настоящая децентрализованная облачная инфраструктура, предназначенная для будущего децентрализованного ИИ. Используя технологию суперцепочки OP, она является пионером в объединении Web3 и ИИ, предоставляя комплексные решения в области хранения, вычислений, пропускной способности и платежей. Благодаря использованию недоиспользуемых вычислительных мощностей в сети центров обработки данных сообщества, интеграция способствует значительному снижению затрат на вычисления до 70% и позволяет монетизировать неиспользуемые вычислительные активы. Благодаря инновационным рыночным площадкам для децентрализованного хранения данных, ИИ и доказательств нулевого знания, а также эффективности LagrangeDAO для развертывания моделей ИИ, SwanChain делает разработку ИИ беспрепятственной и доступной. Официальный сайт: https://swanchain.io/ Whitepaper: https://docs.swanchain.io/core-concepts/core-concepts Купить SWAN сейчас!

Токеномика и анализ цен Swan Chain (SWAN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Swan Chain (SWAN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,5 $ 0,5 $ 0,5 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,006227 $ 0,006227 $ 0,006227 Узнайте больше о цене Swan Chain (SWAN)

Токеномика Swan Chain (SWAN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Swan Chain (SWAN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SWAN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SWAN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SWAN, изучите текущую цену SWAN!

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