Токеномика Super Trump (STRUMP)

Токеномика Super Trump (STRUMP)

Откройте для себя ключевую информацию о Super Trump (STRUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Super Trump (STRUMP)

Super Trump – мемкоин в сети Ethereum.

Официальный сайт:
https://supertrumpcoin.io/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65

Токеномика и анализ цен Super Trump (STRUMP)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Super Trump (STRUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 237,02K
$ 237,02K$ 237,02K
Общее предложение:
$ 2,60B
$ 2,60B$ 2,60B
Оборотное предложение:
$ 1,84B
$ 1,84B$ 1,84B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 335,40K
$ 335,40K$ 335,40K
Исторический максимум:
$ 0,03109
$ 0,03109$ 0,03109
Исторический минимум:
$ 0,00000514655673413
$ 0,00000514655673413$ 0,00000514655673413
Текущая цена:
$ 0,000129
$ 0,000129$ 0,000129

Токеномика Super Trump (STRUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Super Trump (STRUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов STRUMP, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов STRUMP.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STRUMP, изучите текущую цену STRUMP!

Как купить STRUMP

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История цены Super Trump (STRUMP)

Анализ истории цены STRUMP помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены STRUMP

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.