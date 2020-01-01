Токеномика Super Trump (STRUMP) Откройте для себя ключевую информацию о Super Trump (STRUMP), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Super Trump (STRUMP) Super Trump – мемкоин в сети Ethereum. Официальный сайт: https://supertrumpcoin.io/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65 Купить STRUMP сейчас!

Токеномика и анализ цен Super Trump (STRUMP) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Super Trump (STRUMP), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 237,02K $ 237,02K $ 237,02K Общее предложение: $ 2,60B $ 2,60B $ 2,60B Оборотное предложение: $ 1,84B $ 1,84B $ 1,84B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 335,40K $ 335,40K $ 335,40K Исторический максимум: $ 0,03109 $ 0,03109 $ 0,03109 Исторический минимум: $ 0,00000514655673413 $ 0,00000514655673413 $ 0,00000514655673413 Текущая цена: $ 0,000129 $ 0,000129 $ 0,000129 Узнайте больше о цене Super Trump (STRUMP)

Токеномика Super Trump (STRUMP): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Super Trump (STRUMP) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STRUMP, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STRUMP. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STRUMP, изучите текущую цену STRUMP!

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