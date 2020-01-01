Токеномика STO Chain (STOOS) Откройте для себя ключевую информацию о STO Chain (STOOS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о STO Chain (STOOS) STO Chain стремится стать первой децентрализованной глобальной площадкой для токенизированных альтернативных инвестиций и обеспечить доступ к цифровым активам по всему миру. Официальный сайт: https://stochain.io Обозреватель блоков: https://kaiascan.io/token/0x15512e654ddc92273dceac1399e09c7fb9def476 Купить STOOS сейчас!

Токеномика и анализ цен STO Chain (STOOS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене STO Chain (STOOS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 905.90M $ 905.90M $ 905.90M Исторический максимум: $ 22 $ 22 $ 22 Исторический минимум: $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 $ 0.001199788248221579 Текущая цена: $ 0.9059 $ 0.9059 $ 0.9059 Узнайте больше о цене STO Chain (STOOS)

Токеномика STO Chain (STOOS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики STO Chain (STOOS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов STOOS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов STOOS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой STOOS, изучите текущую цену STOOS!

Как купить STOOS Заинтересованы в добавлении STO Chain (STOOS) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки STOOS, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить STOOS на MEXC прямо сейчас!

История цены STO Chain (STOOS) Анализ истории цены STOOS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены STOOS прямо сейчас!

Прогноз цены STOOS Хотите узнать, куда может двигаться STOOS? Наша страница прогноза цены STOOS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена STOOS прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!